Monòlegs contra la malatia de Dent

La lluita per fer front a la malaltia de Dent no s’atura. Si recentment l’equip Asdent-Stern Motor finalitzava amb èxit la Marruecos On Bike, prova de resistència de MTB, que va ser una magnífica oportunitat per continuar visibilitzant una malaltia minoritària –només una vintena de casos a Espanya–, amb elevats costos econòmics –tractaments mensuals entre 8.000 i 11.000 euros–, el dijous passat el concessionari oficial Mercedes Benz, amb el suport organitzatiu d’Egara Cops Walkers, reunia a la 6a edició una selecció de grans monologuistes a Terrassa per recaptar fons per a la Fundació Asdent.

Més de 500 persones van omplir la Factoria Cultural (antic Centre Cultural) per gaudir, durant més de tres hores, de l’acte conduït pel monologuista Toni Cano, que va comptar amb l’assistència de Santi Millán, Javi Sancho, Toni Garcia, Elías Torres, Isaac Jurado i Jordi Dueso. L’èxit d’assistència va servir per recaptar 6.500 euros i visibilitzar “una malaltia minoritària infantil molt poc freqüent, que amb actes com aquest ens omple d’orgull posar el nostre granet de sorra”, explica Toni Villar, president de l’ONG Egara Cops.

Publicitat