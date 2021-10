FGC tallarà el servei entre les estacions de La Bonanova i Sarrià aquest cap de setmana

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) continua aquests dies amb els treballs de millora a la via entre les estacions de Les Tres Torres i Sarrià, una actuació que aquest cap de setmana (dissabte 30 d’octubre, diumenge 31 d’octubre i dilluns 1 de novembre) tindrà afectacions al servei de la línia Barcelona-Vallès.

Entre les estacions de La Bonanova i Sarrià, hi haurà servei alternatiu per carretera amb autobús. Els trens que circulin entre les estacions de Sarrià i Terrassa Nacions Unides i Sabadell Parc del Nord mantindran els seus horaris habituals, però els que ho facin entre les estacions de La Bonanova i Plaça Catalunya modificaran els seus horaris habituals, per la qual cosa caldrà consultar prèviament els horaris al cercador del web i de l’app d’FGC i a les vitrines de les estacions.

Per la seva banda, la línia L12 Reina Elisenda romandrà fora de servei. Les persones usuàries d’aquesta línia podran utilitzar com a alternativa el servei del bus número 68 i de la línia N7 de NitBus.

Les persones que viatgin amb Ferrocarrils podran seguir la informació actualitzada del servei a través del perfil de Twitter @FGC i del web i l'aplicació per a mòbils. De la mateixa manera, la companyia també ha preparat un dispositiu de comunicació a les estacions per informar de les alteracions en el servei que provoquin aquests treballs, del canvi d’horaris i de les alternatives per cobrir els trajectes suprimits.

Treballs per assegurar la robustesa de les instal·lacions i la fiabilitat del servei

En el tram de la línia Barcelona-Vallès entre les estacions de Les Tres Torres i Sarrià, Ferrocarrils està instal·lant noves vies en placa formigonada per tal de millorar la fiabilitat de les circulacions. La renovació d’aquest tram de via de 378 metres permetrà guanyar agilitat i rapidesa en l’execució de maniobres i millorar així la capacitat de resposta davant possibles incidències en el servei.

Amb aquesta actuació, i la que va tenir lloc el passat cap de setmana, finalitzen les fases dels treballs amb afectacions al servei de la línia. Els treballs de renovació de via continuaran fins al febrer del 2022, però es desenvoluparan en horari nocturn, fora del servei comercial i per tant sense afectació en el servei habitual.

Aquesta actuació s’emmarca dins del constant procés de manteniment i renovació dels diferents equipaments, instal·lacions i localitzacions que duu a terme Ferrocarrils per assegurar la robustesa de les instal·lacions i la fiabilitat i puntualitat en el servei, que és superior al 99% en totes les línies i un dels distintius de qualitat d’FGC.

Publicitat