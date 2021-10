Una empresa sabadellenca comptarà amb el suport i assessorament de Google

Playoff Informática comptarà durant un mes sencer amb el suport i l’assessorament de Google. L’empresa sabadellenca ha estat seleccionada, juntament amb deu companyies espanyoles més, pel programa de transformació digital del gegant tecnològic, anomenat Growth Academy: Digital Transformation, per a start-ups de l’Estat. De fet, Playoff Informática, que es dedica a agilitzar la gestió digital d’entitats a través d’un software propi, és l’única empresa catalana que hi participarà.

Rubèn Celada, copropietari de la companyia, assegura al D.S. que esperen treure un “gran profit” de la formació. “És una gran oportunitat per a nosaltres. Ens ensenyaran a analitzar i mesurar les dades de la nostra aplicació. Ens servirà per decidir cap on orientem el nostre negoci”, explica. La setmana que ve, Google oferirà vuit mentories de manera on-line a les empreses seleccionades a partir de la setmana que ve.

Dit això, el programa s’estendrà fins al 26 de novembre. A partir de llavors, es realitzaran grups de treball entre les companyies participants per tal d’engegar noves iniciatives. “Google vol que les pimes participants avancem en la transformació digital i, per això, ens assessora. També té la intenció que col·laborem entre nosaltres per expandir-nos internacionalment”, afirma Celada.

Playoff Informática és una start-up sabadellenca que va començar la seva activitat gestionant les llicències dels jugadors a les federacions esportives a través del seu programa propi. Més tard, va iniciar un projecte orientat a la transformació digital dels clubs esportius. I fa ben poc temps, ha aplicat aquest projecte a associacions, petits negocis, ajuntaments i altres entitats. Ara mateix, més de 800 entitats de tot l’Estat fan ús dels seus serveis.

