El Can Rull rep al Sabadell ‘B’ en el derbi de Segona Catalana

La jornada 5 de Segona Catalana, sens dubte, serà protagonitzada per un nou derbi sabadellenc. El Can Rull rep al Sabadell ‘B’ en un partit que podria començar a determinar els camins de tots dos equips en aquesta primera volta del campionat. Els locals buscaran revertir la situació i començar a sumar de tres per a allunyar-se dels últims llocs de la classificació, mentre que el filial arlequinat seguirà amb l'objectiu de continuar en els llocs més alts del torneig.

En la prèvia d'aquest important partit, els capitans de tots dos equips han analitzat el moment del vestuari i han donat el seu punt de vista sobre aquest pròxim xoc. Encara que els de “Numosky” no han tingut la seva millor arrencada de lliga i el rival de torn es tracta d'un dels candidats al títol, Dani García ha deixat clar que “això acaba de començar i l'equip sortirà a guanyar davant de la seva gent”. El capità del Can Rull assegura que “l'equip se sent bé, està unit fa molts anys i que la idea és que la gent continuï gaudint cada cap de setmana”.

Jose Juan Moreno, capità del Centre d’Esports Sabadell, ha preferit valorar el treball i els resultats aconseguits fins al moment pel seu equip, en una setmana clau per al desenvolupament de tot allò que es ve: “Per a nosaltres seria molt important poder guanyar perquè seria un crit d'atenció a la lliga, ja que som un equip molt jove amb un futbol molt vistós”. A més, el mig campista arlequinat assegura que “els dos equips entenen de la importància del partit, però ens hem de portar els tres punts”.

El partit es disputarà aquest dissabte en el Municipal de Can Rull. Començarà a les 18.30h davant, probablement, una multitud d'aficionats del conjunt local i del futbol amateur. Un partit clau en el grup 4 de Segona.

Publicitat