Un gran OAR Gràcia tomba l'imbatut Mislata (32-30)

Gran victòria. Set dies després de fer treballar de valent l’imbatut Elda, l'OAR Gràcia ha tingut una altra prova de foc amb la visita del Mislata, l’altre equip del grup que fins ara només havia comptabilitzat triomfs. El conjunt valencià ha posat fi a la ratxa en ser superat per l’ajustat 32-30 en un partit de pronòstic incert per la igualtat existent de principi a fi.

Davant un rival que no ha trigat gens a evidenciar que seria un os dur de rosegar, el Gràcia ha hagut de posar-hi intensitat i encerts per fer-li front i no permetre que el marcador obrís una diferència costosa de tancar. A la primera part, a excepció de l’1-1 i el 3-3, la resta d’empats s’han anat succeint fins al 14-14 en el constant intercanvi de gols, com si un equip copiés l’altre tant en la repetició d’accions positives com negatives. Gairebé a toc de botzina, Maria Cardona ha establert el 14-15 amb què s’ha arribat al descans.

La segona meitat no ha variat de contingut, empat rere empat, des del gol inicial de Marina Tomàs (15-15) al de Patricia Cañavera que ha significat el 21-21 al minut 12. En aquest punt el Gràcia ha escapat de la rutina i amb un parcial 6-1 ha aconseguit un marge prou esperançador (27-22) que ha conservat a 9 minuts de la fi (29-24) i que li ha servit de coixí però no de relaxació. Fruit de la pressió defensiva el Mislata ha protagonitzat una reacció fugaç (30-29) que no ha pogut culminar. El conjunt de Carol Carmona ha tingut el cap fred en els instants decisius i ha aconseguit els dos punts per consolidar la seva posició de privilegi.

La malastrugança de Banyoles

Una vegada més, es confirma que l'Handbol Banyoles és l'autèntica bèstia negra de l'OAR Gràcia masculí. L'equip de Cesc Borrell ha tornat a ensopegar a la pista gironina (31-30) amb un final de partit caòtic. Amb empat en el marcador (30-30) en el darrer minut, els graciencs han perdut la possessió per posar-se per davant i en el contracop ha sentenciat el Banyoles, que ha sabut defensar l'avantatge tot i tenir el Gràcia una opció clara de llançament per empatar. Però el partit ha estat dominat per l'equip banyolí (20-16 al descans) i l'OAR només s'ha avançat una vegada (22-23) a la segona part. Continua sense puntuar fora de casa aquesta temporada.

Sense reacció

Tampoc reacciona el Creu Alta Sabadell Handbol, que tenia una bona oportunitat d'esmenar el seu mal inici de lliga a la pista d'un rival directe com el Palautordera. La primera part ha estat esperançadora. El conjunt arlequinat fins i tot s'ha avançat en el marcador (9-11) en una tònica de màxima igualtat. Al descans, 18-16. Però l'inici de la segona part ha estat nefast i un parcial escandalós (13-3) ha deixat sense opcions el Creu Alta. Al final, un 37-24 que el deixa ensorrat a la cua de la taula.

