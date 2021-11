Diego Caballo: "És normal patir ansietat en certs moments"

Diuen que després de la tempesta arriba la calma. En el cas del Centre d’Esports, es pot parlar d’una calma tensa perquè la situació esportiva continua sent molt delicada. “El dia a dia es fa dur, però torna a sortir el sol i el futbol et dona noves oportunitats”, ha resumit Diego Caballo, una de les novetats a l’onze contra l’UCAM Múrcia després d’un mes lesionat.

El lateral esquerrà, un dels fitxatges de José Manzanera, s'ha referit a la seva destitució. “Són situacions complicades que nosaltres no podem controlar. Només puc dir que el considero un gran treballador, una persona molt propera i particularment tenia confiança en la seva feina”.

Cal passar pàgina, però Caballo admet que l'equip pateix símptomes “d’ansietat en certs moments. Veus que domines, generes, ets millor que el rival i no arriben les victòries. Les urgències mai ajuden en el futbol”. El Municipal de Cornellà no li serà estrany perquè ell el va patir jugant amb el València Mestalla la temporada 15/16 (3-2). “Sabem les condicions del camp i les seves complicacions. Ens trobarem un equip dur i intens i els haurem d’igualar en aquest aspecte si volem guanyar”. Precisament per adequar-se a la peculiar gespa artificial del camp del Baix Llobregat, els arlequinats entrenaran a la Zona Esportiva Municipal de Can Rull aquest dijous i divendres.

Diego Caballo confia en la reacció de l’equip i va reiterar que “estem al cent per cent amb el míster. Si creus en una idea cal insistir i acabaran sortint les coses. Si ho canvies tot pot significar un pas enrere”, ha manifestat.

Invitació per una entrada

Els preus (20 euros, adults) establerts pel Cornellà pel partit de diumenge (17 h) han provocat una gran indignació entre l’afició arlequinada. Les entrades només es poden adquirir a través del web del club del Baix Llobregat. De moment, hi ha 144 localitats disponibles a la zona del públic visitant, en una cantonada de la tribuna principal.

Per intentar mitigar-ho, el Centre d’Esports ha decidit regalar una invitació pel següent partit a la Nova Creu Alta davant el San Fernando a tots els que vagin diumenge al Municipal de Cornellà com a compensació per l’esforç.

Publicitat