Baralla a una perruqueria per un implant capil·lar

La perruqueria Beth's, al Passeig de la Plaça Major, ha viscut a primera hora d'aquesta tarda un petit ensurt. O més aviat, un petit conflicte comercial, entre una clienta i les responsables de la perruqueria. Una clienta no volia pagar un implant capil·lar al que s'havia sotmès per disconformitat amb el resultat, expliquen fons policials. Donada la discussió i la negativa de la clienta a abonar la tarifa, les responsables de la perruqueria han trucat a la Policia Local.

Prop de les 16.10 hores, s'hi han presentat dues motos del cos municipal, així com un cotxe patrulla dels Mossos d'Esquadra. Després d'una petita mediació per part dels mossos, s'ha donat per resolt el conflicte i els agents d'ambdós cossos policials han abandonat l'indret.

Un dels comentaris habituals d’alguns botiguers (i altres feines de cara al públic) és que el mal humor s’ha estès, arran de la crisi sanitària i el cansament (i nervis) generats per mesos i mesos de restriccions socials i crisi econòmica de la Covid-19. Fet que podria explicar per què es produeixen aquests petits esclats d'actituts més agressives entre la clientela, que abans no s’haurien produït (o en menor mesura).

