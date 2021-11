El malefici dels '9' arlequinats: un viatge pel segle XXI

Més fracassos que encerts. Així es podria resumir el rendiment dels davanters considerats '9' purs arlequinats en les 21 temporades d'aquest segle XXI. Hi ha excepcions, sí, però en general el balanç és clarament negatiu. Aquesta temporada, per exemple, els dos davanters específics fitxats (Toni Gabarre i Kaxe) encara no s'han estrenat després d'onze jornades. Una situació gairebé surrealista que incideix en la classificació del Centre d'Esports a la zona baixa de la taula, amb només 6 gols a favor, el seu gran hàndicap.

Ningú ha pogut igualar, per exemple, l’estratosfèric rècord que va deixar José Luis Garzón júnior la temporada 94/95 amb els seus 24 gols, ben secundat per Manel Martínez, amb 13. La millor dupla arlequinada que s’ha vist al Sabadell militant a la tercera categoria del futbol estatal (llavors Segona B). També podríem rescatar el sorprenent registre de Kiko Ramírez en la 96/97 (18 gols) sense ser un '9' a l’ús.

Només el tàndem Diego Torres-Xavi Molist s’hi va acostar amb els seus 19 i 9 gols, respectivament, la temporada 2000/01, unes xifres que van permetre disputar el 'play-off' d’ascens sense premi final. De fet, va ser l'inici d'una gran carrera professional pel primer, arribant fins i tot a l'elit amb el Gimnàstic de Tarragona.

A partir d’aquí, moltes més decepcions que alegries, amb algunes excepcions, com per exemple Jordi Tarrés, que va signar 26 gols en dues temporades (02/04). Un cas curiós va ser el d’Antonio Cañadas: els seus 15 gols no van poder evitar el descens a Tercera Divisió la nefasta temporada 05/06, recordada pel fracàs monumental dels davanters: David Gallo (4 gols); Orife (3) i Madrigal (0).

El pas per la Tercera Divisió, en canvi, va permetre veure un '9' pur com Óscar Ollés, clau amb els seus 20 gols per l’ascens en la lliga regular i després, en la decisiva eliminatòria contra el Caudal de Mieres.

Aníbal té un pla

El japonès Isobuki Hiroshi va contribuir a l’històric retorn al futbol professional amb 10 dianes la temporada 2010/11, però el '9' que ha deixat més empremta entre l’afició l’última dècada és Aníbal Zurdo. Per la seva entrega i les xifres: 34 gols en dues temporades i mitja. El davanter hispanomexicà sempre tenia un pla.

Edgar Hernández (9) i Stoichkov (11) serien els últims noms d’una llista en la qual encara no podem col·locar els dos 9 d’aquesta temporada: Toni Gabarre (358 minuts) i Kaxe (427 minuts) encara no han vist porteria. Una lesió, falta de continuïtat, desencert i alguna espurna de mala sort. “Tots dos treballen moltíssim per l’equip i quan entri el primer gol, agafaran confiança i en vindran més”, defensa el seu company Joseba Muguruza. Es tracta de trencar el malefici dels '9'.

