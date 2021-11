El FS Sabadell femení celebra la primera victòria a Saragossa (0-6)

Amb contundència. Després de dos empats amb sabor amarg, el Futbol Sala Sabadell Femení Clínica Dental Navarro va guanyar el seu primer partit amb un inapel·lable 0-6 a la pista del Sala Saragossa. Tres punts d'or que li permeten allunyar-se de les posicions de descens i viure els pròxims partits amb més tranquil·litat.

Després del tempteig inicial, les arlequinades van començar a dominar el partit, imposant-se físicament al rival. El conjunt de Xavier Muñoz, amb una forta pressió, va provocar moltes pèrdues de pilota en les locals, que de seguida començarien a veure's transformades en gol. Gemma Font marcava el primer al minut sis i el segon tres minuts més tard. Amb el 0 a 2 van patir una baixada de rendiment que van significar un parell d'ensurts i obligaven el tècnic a demanar temps mort per reactivar les seves jugadores. La resposta seria un gol de Cintia en una gran jugada amb Amara. El 0-3 del descans deixava el camí aplanat.

L'inici del segon temps va mantenir la mateixa dinàmica: domini físic arlequinat i alguna ocasió tímida de les locals. Al minut nou, Clara Matencio marcava el quart i deixava el Saragossa tocat. Tot i això el conjunt aragonès va utilitzar el recurs del joc de cinc per escurçar el marcador, però van topar amb una gran defensa de les arlequinades que encara hi traurien profit i marcarien dos gols més a porteria buida (Amara 38' i Zoè 39') per arrodonir el marcador amb la mitja dotzena.

Amb aquest resultat el conjunt de la Creu Alta s'allunya a poc a poc de les places de descens i li serveix com a una injecció de moral, després d'haver vist com en les últimes dues jornades se'ls hi escapaven sis punts de les mans en els últims minuts. L'equip ja treballa per enfrontar-se dissabte a casa contra el Castelldefels, un dels favorits de la categoria que aquesta última jornada encaixava la seva primera derrota davant del CN Caldes, líder de la categoria.

FS Sabadell Femení Clínica Dental Navarro: Cintia, Gemma, Amara, Txell i Moreno (Uroz, Isern Clara, Lorena, Zoè, Amara i Miró).

