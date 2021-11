La major inversió de la història per oferir més oportunitats laborals

917 milions d’euros

50.000 contractes finançats

22.000 accions formatives

1.300 professionals per a orientació laboral

500.000 persones beneficiàries

Aquestes són les xifres generals del pla de xoc de polítiques actives d’ocupació que el Departament d’Empresa i Treball ha posat en marxa. Un pla de xoc per superar l’impacte de la Covid-19 en el món laboral, recuperar el més aviat possible els llocs de treball perduts per la pandèmia, adequar la formació a les noves realitats laborals i reforçar els sectors que es troben en plena reconversió.

Els 917 milions d’euros (un 72% més que el pressupost destinat a polítiques d’ocupació l’any passat), suposen una inversió rècord que permetrà executar el pla més ambiciós que ha impulsat mai el Govern de Catalunya per combatre l’atur i oferir un futur laboral digne a totes les treballadores i treballadors. La finalitat és posar les persones al centre de la recuperació i transformar el model productiu per fer-lo més resilient, competitiu i capaç de generar benestar i prosperitat per a tothom. I en aquest ‘tothom’, el Govern vetllarà especialment per aquells col·lectius (joves, dones, majors de 45 anys...) amb més dificultats d’inserció o de reincorporació al món laboral.

Entorn a mig milió de persones es beneficiaran de les accions que preveu aquest pla de xoc, de les quals 112.000 són joves, 263.500 dones, 141.000 majors de 45 anys i més de 65.500 persones amb discapacitat. Es tracta d’unes xifres d’una magnitud sense precedents, que fan visible l’esforç del Govern per acompanyar i ajudar les persones treballadores i emprenedores en el camí de la transformació socioeconòmica que està impulsant.

L’objectiu és aconseguir més treball i més oportunitats per a la ciutadania. Per això, el pla finançarà fins a 50.000 contractes de treball, amb ajudes a partir de 5.000 euros per empresa per un any de contractació, amb compromís de manteniment del lloc de treball, a través de programes adreçats principalment a joves, majors de 45 anys i de 55, dones i famílies monomarentals. També es preveu la realització d’unes 22.000 accions de formació per ajustar les habilitats de les persones treballadores al que requereixen les empreses en els nous entorns laborals. I es comptarà amb 1.300 professionals per orientar laboralment a les persones aturades i a aquelles en actiu que vulguin reorientar-se professionalment.

El pla de xoc en matèria de polítiques actives d’ocupació també incorpora, entre d’altres, actuacions en matèria d’acompanyament a la inserció, desenvolupament econòmic local, i impuls de l’economia social i del cooperativisme.

Tot aquest conjunt d’actuacions s’impulsaran a través del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, la direcció general d’Economia Social i Solidària, Tercer Sector i Cooperatives, i la direcció general de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral.

El conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent i Ramió, ha destacat:

La nostra responsabilitat és combatre les desigualtats estructurals del món laboral, per tal de donar una sortida a la crisi sense deixar ningú enrere i alhora transformar el model productiu català, amb l’objectiu de fer-lo “més resilient, sostenible i competitiu en qualitat del treball.

El conseller Torrent ha remarcat que “cada persona que aconsegueix avançar, construir un projecte de vida digne, amb una feina amb unes condicions dignes, suposa una victòria per a la nostra societat”.

La distribució dels diners pel que fa a les actuacions que s’hi desenvoluparan és la següent:

