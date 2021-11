L’Astralpool es classifica per a les semifinals de l'Euro Cup

L’Astralpool Club Natació Sabadell L’Astralpool Club Natació Sabadell serà un dels quatre equips, juntament amb CN Barcelona, Ortigia i Palerm, que disputarà les semifinals de l’Euro Cup després de superar el Savona a la tanda de penals (25-26).

Ni els més agosarats podien preveure un final d’aquestes característiques el que es va viure anit a la ciutat costanera del nord d’Itàlia. El Club arribava després d’empatar a 13 a Can Llong i amb l’obligació, almenys, de no perdre si volia tenir les opcions intactes de classificació.

L’inici de l’equip de Quim Colet va ser prou convincent, amb les dianes de Fran Valera i Sergi Cabanas, per arribar al final del primer període amb empat a 2. Si bé és cert que els nedadors controlaven de prop els italians, de mica en mica els Molina Rocchi i Fondelli començaven a trobar el camí del gol amb més facilitat del que hom hauria volgut.

Així doncs, s’arribava al descans llarg amb un preocupant 6 a 4, tot i el bon partit que l’Astralpool estava fent fins aleshores.

Sorprenentment (o no), un tercer període immaculat en atac i defensa permetia arribar als darrers vuit minuts amb avantatge al marcador (7-8). Una renda que hauria pogut ser superior si no arriba ser per al gol local a només tres segons per a la conclusió.

L’Astralpool Club Natació Sabadell arribava al quart i darrer període més viu que mai, i lluny de que la por escènica jugués una mala passada l’equip de Quim Colet, els sabadellencs van arribar amb un 9 a 10 favorable a només 4,10 per a la conclusió. Ni les expulsions de Ramiro Veich ni de Ferran Plana van descentrar a un equip que va demostrar la seva maduresa en els instants finals, on inclús va disposar del darrer atac. A la tanda de penals, igualtat fins al 15 a 15, moment en què Sanahuja va tenir el definitiu 15 a 16, però no va ser fins l’aparició de ‘Lalo’ López-Escribano qui certificaria el passi per a les semifinals.

Publicitat