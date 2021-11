El juvenil del Sabadell vol reprendre la bona dinàmica

Després d'un empat i una derrota en les últimes dues jornades, el conjunt de Marc Nomen pretén tornar a la seva millor versió aquest cap de setmana quan visiti al CD Unificación Bellvitge. Malgrat els últims dues ensopegades, el conjunt arlequinat es posiciona tercer en la classificació amb dinou punts, només per darrere del FC Barcelona i Espanyol RCD que tenen sis unitats més.

Evidentment les pretensions de l'equip juvenil continuen sent les més ambicioses. El grup té clar que ha de tornar a sumar tres punts per a mantenir-se en el més alt de la classificació, ja que es aquest l’objectiu establert des de principi de temporada i ha demostrat un any més que pot estar en el més alt de Divisió d'Honor.

S'enfronta a un rival que no ha tingut una gran arrencada de temporada, ja que acumula sis derrotes, un empat i tres victòries. Se situa catorzè en la classificació amb nou gols a favor, la meitat que el Sabadell. A priori, una presa molt accessible per als de Nomen.

No obstant això, la categoria ja ha demostrat moltes vegades que no té per què haver-hi superioritats entre primers i últims i per això el CE Sabadell haurà de mostrar la seva millor versió per a emportar-se la victòria. Així ho considera el “Haaland” arlequinat, Adrià González, qui admet que “l'equip no pot relaxar-se, però sí que és cert que es troba en una gran dinàmica.” A més, el davanter “se sent en un bon moment de forma, però pensa que sempre és possible millorar”. El partit corresponent a la jornada 11 d'aquest grup 3 de Divisió d'Honor, es disputarà aquest pròxim dissabte (18h) en el Municipal de la Feixa Llarga.

