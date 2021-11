El Sabadell llença un avantatge de dos gols i acaba desesperat (2-3)

Desfeta increïble. El Sabadell d'aquesta temporada és un malson. Per primera vegada ha fet dos gols en un partit i s'ha deixat remuntar en els últims 20 minuts per un San Fernando que ha posat més fe i convicció. Una derrota que farà mal i ha provocat una esbroncada general a la Nova Creu Alta. El conjunt arlequinat torna a la zona de descens.

Antonio Hidalgo ha tornat a repetir sense '9' específic. Toni Gabarre s'ha quedat a la banqueta i la referència ofensiva ha estat Jacobo González, amb el suport de Moha i Aarón Rey, principal novetat a l'onze. Com va passar a Cornellà, el Sabadell ha marcat en la seva primera arribada. En realitat, ha estat un autogol. Gran acció d'Aarón Rey per banda i la seva centrada al cor de l'àrea l'ha desviat l'exarlequinat Martí Crespí al fons de la seva pròpia porteria. El matiner 1-0 hauria d'haver donat tranquil·litat, però no ha estat així. El Sabadell ha entrat en una estranya dinàmica d'imprecisions i la pilota estava permanentment en poder del San Fernando. L'equip gadità ha mostrat bones maneres i també carències a les dues àrees a la primera part.

D'això se n'ha aprofitat el Sabadell, que ha tirat d'ofici i màxima eficàcia. En el minut 30 guanyava 2-0 gairebé sense xutar a porteria. Un innocent penal per mans ha permès a Jacobo aconseguir el seu tercer gol de la temporada amb un llançament impecable. Fins i tot ha pogut arribar el tercer abans del descans en un elèctric contracop d'Aarón Rey que no ha trobat rematador o un gran xut d'Aguza que ha fregat el travesser. L'altre travesser, el d'Emilio Bernad, també ha evitat el 2-1 en una rematada de l'actiu Biabiany.

El Sabadell, sense la sensació de tenir el partit controlat, estava guanyant amb comoditat. Potser massa. A la represa, el San Fernando havia d'arriscar i deixar encara més espais. No ho ha sabut aprofitar el conjunt arlequinat per sentenciar definitivament. Jacobo ha malbaratat una clara ocasió i una falta llançada per Aarón s'ha estavellat al pal sense que ningú toqués la pilota. I del possible 3-0 s'ha passat al 2-1 en un penal innecessari transformat per Ferrón. El Sabadell ha entrat en un estat de nervis incomprensible i Hidalgo tampoc ha trobat la manera de reaccionar. Alguns jugadors estaven al límit físic, cas de Xavi Boniquet.

Un llançament sensacional de falta de Callejón ha deixat glaçada la Nova Creu Alta. Els dos davanters, Toni Gabarre i Kaxe, han entrat ja a la desesperada i fins i tot, entre Gabarre i Néstor han gaudit d'una gran ocasió per fer el 3-2. Però no ha estat encertat el castellonenc i el que ha arribat ha estat el cop definitiu en una acció desafortunada: una pilota rebutjada ha picat en el peu de Luka i ha superat un sorprès Emilio Bernad. Del 2-0 al 2-3 en 20 minuts per oblidar. L'afició, farta d'aquesta situació, ha tornat a protestar al final del partit. Torna la crua realitat.

Fitxa Tècnica

Sabadell: Emilio Bernad; Iago Indias (Toni Gabarre, m. 87), Aleix Coch, César Morgado, Diego Caballo, Xavi Boniquet (Guillem Molina, m. 76), Muguruza (O. Rubio, m. 64), Sergio Aguza, Jacobo, Aarón Rey (Kaxe, m. 64) i Moha (Néstor, m. 64).

San Fernando: Perales; Cortés (Luka, m. 83), Martí Crespí (Juan Rodríguez, m. 61), Ayala, Luis Ruiz (Ricard, m. 74), Marc Carbó (Ferrón, m. 61), Biabiany, Bido, Callejón, Gerard Vergé i Dopi.

Àrbitre: Miguel Sesma Espinosa, Comitè La Rioja. Grogues: César Morgado, Iao Indias, Emilio Bernad, Jacobo, Moha Aguza; Ayala, Dopi, Martí Crespí.

Gols: 1-0, minut 3: Martí Crespí en pròpia porteria; 2-0, minut 29: Jacobo de penal; 2-1, minut 70: Ferrón de penal; 2-2,minut 86: Callejón; 2-3, minut 92: Luka.

Incidències: 3.724 espectadors a la Nova Creu Alta, amb presència de pares i familiars del Futbol Base després de l'acte de presentació.

Publicitat