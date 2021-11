Al Sabadel no li remuntaven un 0-2 a la Nova Creu Alta des de l'any 2002

Dinou anys després, el Sabadell veu com un rival li remunta un 2-0 a la Nova Creu Alta per acabar guanyant per 2-3. El protagonista ha estat el San Fernando, que ha capgirat el marcador de manera gairebé inversemblant en els últims 25 minuts. Un gol de penal en el 70' va instal·lar l'estat de nerviosisme en el conjunt arlequinat i en el tram final es va consumar la desfeta, amb el 2-2 en el 86' en el llançament impecable d'una falta per part de Callejón i el definitiu 2-3 en l'últim sospir de l'afegit en una acció rocambolesca: un rebuig de Jacobo es va estavellar violentament en el peu de Dopi i la pilota es va introduir en la porteria d'un sorprès Emilio Bernad.

La Nova Creu Alta va quedar glaçada i després va explotar amb crits i retrets contra l'equip i, sobretot, el tècnic Antonio Hidalgo. L'afició arlequinada no veia una cosa igual des de la temporada 2001/02, a l'extinta Segona B. El Sabadell i els clubs catalans van jugar aquell curs en el grup II juntament amb els equips del nord. Després d'una primera volta acceptable, l'equip de Pere Valentí Mora, afectat pels problemes institucionals del club i el retard en els pagaments d'algunes nòmines, va caure en picat a la segona, encadenant fins a sis derrotes consecutives que el van situar en la zona de perill.

Una victòria a Mataró semblava el punt d'inflexió, ratificat la setmana següent amb un parcial 2-0 contra el Binéfar a l'Estadi. També es van marcar els dos gols a la primera part, amb un protagonista: Koldo Leoz. El navarrès va superar el porter visitant en el minut 1 i 39. Tot semblava ben encarrilat. Però també es va començar a torçar en els últims 20 minuts. El Binéfar va igualar amb dos gols en tres minuts (73' i 76') i va clavar l'estocada en el 89' entre la incredulitat general. El Sabadell s'enfonsava en la zona de descens a Tercera Divisió en la jornada 30. Finalment, va evitar el descens i la promoció en l'última jornada guanyant al camp del Saragossa B (1-3).

Ara, 19 anys després, es repeteix una remuntada adversa d'aquestes característiques a la Nova Creu Alta a la Primera RFEF que deixa el Sabadell també en zona de descens, però amb moltes jornades per endavant per rectificar. La primera oportunitat serà el dissabte que ve (17 h) a l'Estadi Alfredo Di Stefano de Valdebebas davant el filial del Real Madrid. Un escenari on, per cert, el Sabadell va ser capaç de protagonitzar la mateixa remuntada a favor. En la temporada 2012/13 (Segona A) perdia 2-0 al descans (gols de Juanfran i Jesé) i en 7 minuts màgics va capgirar el marcador (del 49' al 56') amb gols de Moha i un doblet d'Aníbal Zurdo. Per cert, amb participació directa de l'actual tècnic arlequinat, Antonio Hidalgo. Eren altres temps.

