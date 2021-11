Més de 15 dies d'activitats per fomentar la inclusió de les persones amb diversitat funcional

Més de 25 associacions de la ciutat treballen per garantir que les persones amb discapacitat puguin gaudir d'una vida inclusiva i igualitària. L'Ajuntament se suma a la iniciativa amb el programa 'Som Capaços', el qual té l'objectiu de sensibilitzar i conscienciar als sabadellencs de la diversitat funcional, al voltant del dia internacional de les persones amb discapacitat, el 3 de desembre.

El tret de sortida de 'Som Capaços' serà el dia 26 de novembre, amb l’obra teatral No em diguis reina i finalitzarà el 9 de desembre; totes les activitats tenen la voluntat d’arribar al conjunt de la ciutadania, tot visibilitzant les capacitats de tothom i mostrant les dificultats que encara en certs àmbits, com el cultural, social, laboral limiten la plena inclusió de les persones amb discapacitats. El programa, enguany torna en format presencial i tal com ha deixat palès el regidor d’Acció Social i Habitatge, Eloi Cortés, “torna amb més força que mai”, afegeix que “els eixos principals del programa són la pluralitat i la transversalitat”.

D'altra banda, en representació del teixit d’entitats que participen en l’organització, Mònica Maya, directora de l’Escola d’Educació Especial Xaloc, ha assegurat que és necessari commemorat el dia, però que caldria tenir-ho present cada dia de l'any: "Ens agradaria, però, que la conscienciació no es quedés en un dia concret".

NO EM DIGUIS REINA

L’espectacle serà l'acte inaugural del programa i tindrà lloc el divendres, 26 de novembre, a les 18.30h al Teatre Principal. L’obra teatral No em diguis reina és a càrrec de la companyia Diversitat Teatral. Es tracta d’una comèdia negra que ens mostra un sistema decadent on es planteja la possibilitat de la pèrdua dels privilegis per poder arribar a canviar-lo.

El codirector de la companyia,Emili Corral, detalla que l'objectiu d'utilitzar comèdia negra i crítica social és per donar visibilització i la normalització a totes les discapacitats.

MÉS ACTIVITATS

Tot i això, Som Capaços preveu altres activitats com la Festa de les Capacitats, l’acte inagural del dia 3 de desembre, el guarniment de l’arbre, l’exposició fotogràfica al Casal Pere Quart, un partit entre el CES inclusiu i el FB Montcada, entre moltes altres.

