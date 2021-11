Sergio Aguza: "És normal l'exigència de l'afició perquè vol guanyar"

Format a la pedrera del Real Madrid, el duel d'aquest dissabte (17 h) a l'estadi Alfredo Di Stéfano de Valdebebas serà especial pel migcampista arlequinat Sergio Aguza, però té molt clar que "necessitem els tres punts i només puc pensar a guanyar el partit". La urgència s'ha multiplicat després de la increïble derrota davant el San Fernando que va provocar un clima enrarit amb Antonio Hidalgo de nou al punt de mira.

Aguza, com ja han fet altres companys, va defensar de manera contundent la feina del tècnic de Canovelles i va donar els seus arguments. "No està a les meves mans, però puc assegurar que el vestidor dóna el màxim suport al míster i penso que això es reflecteix al terreny de joc. Els jugadors hi creiem en la seva idea i estem en el camí per sortir d'aquesta situació complicada. Si l'equip es deixés anar, la imatge molt diferent i no és així. Lluitem fins al final i treballem al màxim als entrenaments".

Entén, això sí, l'emprenyamenta de l'afició. "És normal la seva exigència perquè vol veure guanyar l'equip, com també ho volem nosaltres. Penso que és bo que ens exigeixi. Sense pressió no et pots dedicar a això. L'afició ens està donant sempre el seu suport i ara és el moment de donar-los nosaltres a ells. Els números són els que són i els jugadors ens hem de mirar a la cara i canviar aquesta dinàmica. Només podem pensar en el dia a dia, el que depèn de nosaltres: entrenar fort i centrar-se a aconseguir els pròxims tres punts".

Malgrat el regust amarg de la derrota, el partit de diumenge passat va deixar la millor versió de Sergio Aguza. El migcampista també creu que "ara m'estic trobant molt bé físicament. Vaig arribar agafat amb pinces després d'una pretemporada atípica a Almeria i necessitava un temps d'adaptació, sobretot per agafar el to físic. No podia forçar al principi per evitar lesions. Ara acumulo molts entrenaments i es nota. Espero anar a més i aportar el màxim a l'equip".

Davant el filial del Real Madrid, que afrontarà el partit en el seu millor moment després d'encadenar tres victòries consecutives, Hidalgo recupera a Facu Garcia, que probablement formarà de nou tàndem amb Aguza al mig del camp. També estarà disponible el jove Sergi Altimira.

