Preferiu que es faci fosc més d’hora o més tard?

Preguntem a veïns de Sabadell si prefereixen que es faci fosc més d'hora o més tard. L'horari d'hivern genera discrepàncies.

Isidoro Soriano: “No prefereixo cap de les dues coses”

A la tardor any rere any endarrerim una hora els rellotges per entrar a l’horari d’hivern. L’efecte més immediat del canvi d’hora és que es fa de dia i fosc una hora abans, per la qual cosa disposarem de menys temps de llum solar a la tarda (i més al matí). A Isidoro Soriano no li agrada el canvi, perquè assegura que als seus fills se’ls “posa malament”. “No prefereixo l’horari d’hivern ni el d’estiu, però no m’agrada que hi hagi canvis d’hora”, explica. L’Isidoro afirma que cal una decisió ràpida al respecte. “Als meus nens els costa una o dues setmanes recuperar el ritme. Amb l’horari d’hivern sempre s’aixequen abans d’hora i dormen massa poc”, lamenta.

Júlia Gallardo i Marina Trias: “Que es faci fosc d’hora no està malament”

Júlia Gallardo i Marina Trias tenen opinions molt diferents. A la Júlia no li agrada que es faci fosc “tan d’hora”, mentre que la Marina assegura que sí que li agrada i que li serveix per llevar-se més d’hora al matí. “Que es faci fosc d’hora no està malament. No és veritat que no tinguis temps de fer coses”, opina. Tanmateix, també creu que caldria evitar “tants canvis d’hora”. La Júlia en això coincideix, però en el seu cas preferiria que l’horari d’estiu es mantingués tot l’any. “Quan surts de la feina o d’estudiar estàs trist, perquè tot està fosc. No tens ganes de fer res. Vols anar cap a casa”, exclama.

Óscar Trigo: “M’agrada quan es fa de nit més tard, com a l’estiu”

“Em sembla absurd perdre llum a la tarda”. A Óscar Trigo no li agrada l’horari d’hivern, perquè considera que no és bo per a la salut de les persones. ”Gaudeixes poc del dia, tot i que és veritat que al matí hi ha llum més aviat i quan vas a treballar ja és de dia. Tanmateix, a mi m’agrada quan es fa de nit més tard, tal com passa a l’estiu”, assevera. L’Òscar creu que els canvis d’hora es deuen a la influència de les empreses elèctriques: “Elles manen. Ningú pensa en la salut de les persones”, etziba. Així mateix, el sabadellenc assenyala que si fos per ell, mantindria sempre l’horari d’estiu. “Crec que ens dona molta més vida”, conclou.

