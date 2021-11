El Sabadell es juga alguna cosa més que tres punts a Madrid

L'expedició del Centre d'Esports ha viatjat aquest divendres cap a Madrid conscient que el partit de dissabte (17 h) davant el filial blanc significa quelcom més que tres punts. En zona de descens, un nou resultat advers significaria, gairebé amb tota seguretat, la destitució d'Antonio Hidalgo. El mateix tècnic arlequinat és conscient d'aquesta possibilitat, però assegura que lluitarà "fins a l'última gota de sang" per tirar endavant.

La roda de premsa, de fet, ha arrencat amb una sèrie de matisacions per part d'Hidalgo, en referència a la polèmica intervenció de diumenge passat al mateix escenari després de la dolorosa derrota contra el San Fernando. "En primer lloc el to utilitzat no va ser l'encertat i en segon lloc, vaig parlar de moltíssima gent que no li agrada el que faig i això no és veritat ni just. Penso que hi ha molta gent que ha demostrat la seva estima cap a la meva persona des del primer dia i ara també ho noto. És important mantenir l'empatia amb la gent. Això és com una relació de parella que pateix un desgast i a vegades és difícil reconduir la situació, però jo sempre he tingut una gran estima per l'afició del Centre d'Esports".

Dit això, Hidalgo és conscient de la seva delicada situació personal. "Així és la vida i així és el futbol, un món que sembla molt gran, però és molt petit i tot se sap. Jo només puc dir que lluitaré fins a l'última gota de sang i la meva preocupació aquesta setmana ha estat preparar el partit amb la màxima concentració per donar les eines als jugadors i competir amb la convicció de guanyar. Ells ho donen tot al camp, ho han demostrat, ho intenten, volen..., però a vegades no surten les coses".

La rumorologia s'ha disparat aquesta setmana i fins i tot han aparegut ja alguns noms de possibles candidats a la banqueta arlequinada, com és el cas de Garcia Pimienta, l'extècnic del Barcelona B, entre altres. "He parlat amb el president Esteve Calzada -que també ha viatjat a Madrid- i des del club ningú m'ha transmès res sobre la meva situació, però tampoc cal ser molt llest per saber com es mou el futbol. De fet, com a soci i aficionat del Centre d'Esports, també voldria que el club busqués solucions en cas que passés el que jo no vull que passi. És lògic que tinguin un recanvi si es produeix la situació".

Facu i Altimira, dubtes

El partit gairebé ha quedat en un segon terme, però Hidalgo ha desvelat que tindrà el dubte fins a última hora de Facu García, amb molèsties als isquiotibials, i el jove Sergi Altimira, qui va patir dimecres un cop als ronyons i va haver de ser hospitalitzat unes hores. Tots dos han entrenat aquest divendres amb relativa normalitat i han viatjat, però caldrà esperar el seu estat per decidir.

Sobre el Real Madrid Castilla, el tècnic ha dit que "té futbolistes molt diferencials a la categoria que per fora et poden fer molt mal". A més, l'equip dirigit per Raúl González Blanco travessa un gran moment de forma, encadenant tres victòries consecutives. S'ha fet fort a l'estadi Alfredo Di Stefano, on només ha rascat un punt At. Balears (2-2) i Barcelona B (0-0).

Com a anècdota, l'última vegada que el Sabadell hi va guanyar, la temporada 12/13 (2-3), Hidalgo va ser un dels grans protagonistes de la històrica remuntada arlequinada, amb doblet d'Aníbal Zurdo i un de Moha. En 7 minuts màgics, el Sabadell va convertir un advers 2-0 en el 2-3 definitiu. Això sí, l'última visita (temporada 13/14) va acabar amb una derrota (2-1) que va reduir les possibilitats matemàtiques de disputar el play-off d'ascens a Primera Divisió. L'àrbitre serà Jaime Ruiz Alvarez, del Comitè asturià i s'han venut 20 localitats a seguidors sabadellencs que estaran a Valdebebas.

