El juvenil del Sabadell vol recuperar la tercera posició

Aquest cap de setmana, el grup 3 de Divisió d'Honor juvenil ofereix diversos duels de gran importància dins de la categoria. Alguns d'ells poden influir en el camí d'un Sabadell que té una gran oportunitat de tornar a escalar en la taula si es donen alguns resultats.

Després de dos empats i una derrota, els de Marc Nomen han de sortir aquest dissabte pels tres punts davant del CD Ebre, que avui se situa dotzè amb onze punts. Així ho exigeix la classificació: Aquesta jornada pot ser una oportunitat o un perill per al conjunt arlequinat, ja que el CF Damm, que es posiciona tercer amb 21 unitats, rep al Girona FC, avui cinquè en la taula amb 19. Entre mig d'ells, està el Sabadell amb 20 punts. Existeixen diverses combinacions possibles, però per al Centre d’Esports, una jornada ideal seria trobar la victòria i que es doni un empat entre aquests dos equips.

No obstant això, una derrota podria suposar un gran problema no sols per una hipotètica victòria del Girona, sinó per la possibilitat que tenen tant el Mallorca (19 pts.) com el Cornellà (18 pts.), d'obtenir un triomf i escalar alguns llocs. Per tant, en el pitjor dels casos, el CE Sabadell podria acabar vuitè en la classificació.

Per aquestes raons, els de Nomen han d'entendre de la importància d'aquest partit i no es poden permetre cap mena de relaxació ja que la categoria ha demostrat moltes vegades de les seves dificultats, a més de mostrar una gran igualtat entre diversos dels equips de millor nivell. El partit serà aquest dissabte (16h) en el Municipal d'Olímpia.

