Josep Maria i Álex Llamas decanten el derbi a favor del CN Sabadell (2-3)

El porter del Club Natació Sabadell, Josep Maria Martínez, ha estat el gran protagonista del derbi d'aquest dissabte al vespre entre escolapis i nedadors. Entre les aturades del porter castellarenc i el talent d'Álex Llamas, autor de dues dianes, l'equip de Borja Burgos ha pogut assaltar la pista del carrer de Garcilaso i trencar el malefici en els derbis a Can Colapi (2-3).

La situació a la taula dels del carrer dels Montcada obligava als de Borja Burgos a esgarrapar un resultat positiu i des del xiulet inicial, ha quedat palès que els nedadors arribaven al carrer de Garcilaso convençuts que aquesta vegada sortiria cara. Quan tan sols s'havien disputat quatre minuts, una pilota morta a dins l'àrea, l'aprofitava Llamas per avançar als nedadors. Un gol que feia justícia a l'inici del Club Natació. És cert, però, que l'Escola Pia en cap cas ha fet un pas enrere, però en els primers compassos les ocasions eren visitants amb les ocasions de Besalduch i Víctor Cecilia. L'expulsió, amb doble targeta groga, a Arnau Manzano afegia picant a un derbi que fins al moment, i durant els quaranta minuts, el fair play a la pista i a la grada ha estat la tònica habitual. Al quart d'hora de joc, una centrada enverinada de Llamas, Marc Navarro, en el gest de voler desviar la trajectòria de la pilota, ha acabat al fons de la xarxa.

Aquest gol ha esperonat als de Pedro Donoso, que liderats per Jordi Sardà i Arnau Graell, han buscat la porteria de Josep Maria. Però ha estat Marc Navarro qui amb una rematada al travesser ha esperonat a la cinquantena llarga d'aficionats locals. El gol es coïa a foc lent fins que segons després, Graell aconseguia superar Josep Maria amb un xut ras (1-2). L'Escola Pia havia despertat i el Club començava a témer els perillosos contracops locals. Abans del descans, els de Can Colapi haurien pogut fer l'empat a 2, però Josep Maria ha aturat el primer dels dos dobles penal que han disposat els de Donoso. La figura del porter Club Natació anava creixent per moments.

A la segona meitat, l'Escola Pia ha sortit amb una marxa més i l'absurda autoexpulsió d'Aitor ha permès als de Can Colapi disposar de superioritat numèrica. Les rematades de Graell, Peluca i companyia s'estavellaven amb el mur que de mica en mica anava construint Josep Maria. Però l'alegria ha durat minut i escaig. El temps que Peluca ha vist la segona targeta groga. Glopada d'aire fresc per als de Borja Burgos, que recuperaven el quart jugador i gaudien de dos minuts amb un 4 contra 3. Quan semblava que el guió es repetiria, un xut ras de Llamas es colava a la porteria de Santi Sahuquillo (1-3). Un cop anímic per als de Can Colapi, que tot i el resultat, seguien posant setge a la porteria visitant. Però no hi ha hagut manera. Ni amb un segon doble penal ni amb la tàctica del porter-jugador. Jordi Sardà, al darrer segon, ha maquillat el resultat (2-3).

El protocol d'ambdues entitats no ha estat suficient

El derbi arribava en un moment històric on les dues directives havien redactat un protocol per fomentar la rivalitat sana i deixar enrere els diversos capítols polèmics que en els darrers anys s'havien accentuat. Si bé és cert que durant els 40 minuts a la pista i a la grada l'actitud de tots els presents ha estat exemplar, amb el xiulet final els incidents s'han tornat a repetir. Afortunadament, la sang no ha arribat al riu. Queda molta feina per fer, encara.

