El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha autoritzat avui l'ús del passaport Covid per accedir a bars i restaurants, gimnasos i residències de gent gran, una mesura que s'aplicarà a partir de demà 26 de novembre. L'hostaleria de Sabadell ha mostrat la seva preocupació: creu que és una bona mesura per incrementar la seguretat, però avança que "farà perdre clientela" prevista per les festes de Nadal.

Així ho ha expressat el president del Gremi Comarcal d'Hostaleria de Sabadell, Jordi Roca, que critica que s'hagi tornat a posar el focus sobre el sector. Roca considera que és un inconvenient per la gent més gran i ha matisat que, malgrat que és "una bona mesura", arriba tard. "Ho vam demanar fa molts mesos, quan estàvem amb constants tancaments. Ho apliquen en mal moment", diu.

Amb l'arribada de Nadal, els hostalers de la ciutat preveien un increment de la demanda, però l'escenari podria canviar amb aquesta nova mesura: "Ens farà perdre clientela per festes de Nadal. Ens ho diuen avui per demà", critica Roca. Entre els escenaris que contemplen, enumera els sopars d'empresa, les reunions familiars i les trobades d'amics. "Pot donar-se el cas que un d'ells, malgrat pugui estar vacunat, no porti a sobre el certificat", expressa el president del Gremi.

Tots aquests establiments se sumen a l'oci nocturn i als banquets amb ball, on ja era vigent l'obligatorietat d'ensenyar el passi Covid. Caldrà veure si aquesta mesura s'amplia a més establiments en els propers dies després que el comitè assessor del Departament de Salut el recomanés per a cinemes i teatres.

