Els pessebres tornen aquest dissabte a l'Acadèmia Catòlica

Els tradicionals pessebres de l'Agrupació de Pessebristes de Sabadell s'inauguren aquest dissabte a l'Acadèmia Catòlica. Una 44a edició especial –l'any passat no es va poder celebrar per la pandèmia– i històrica–l'entitat celebra vuitanta anys d'història–: "Ja ho tenim tot a punt. Tenim moltes ganes, ja que l'any passat no vam poder fer la tradicional exposició", explica el president de l'entitat Francesc Bartolomé, president de l'entitat pessebrista.

A l'acte inaugural d'aquest dissabte, on està previst que hi assisteixi la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró; l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, i el regidor de cultura, Carles de la Rosa, servirà per presentar públicament el llibre que "explica com el pessebre des dels seus orígens arriba a Catalunya i fa el salt a un Sabadell preindustrial, amb fàbriques i obrers. Així mateix, expliquem com es fa un pessebre amb molsa o com els que fem aquí –Acadèmia– i quin és el calendari d'un pessebrista, tot amb la il·lustració de la Pilarín –Bayés–", detalla Bartolomé.

L'exposició amb la vintena llarga de diorames es podrà visitar fins al 9 de gener, des de 2/4 de sis fins a 2/4 de nou els dies feiners i de 12 a 14 hores i de 2/4 de sis fins a 2/4 de nou els festius.

Concert de nadales a l'auditori de la Fundació Caixa de Sabadell 1859

En el marc d'aquest 80è aniversari, l'entitat també prepara un concert per al pròxim 17 de desembre (21 hores) –les entrades es posaran a la venda aquest dissabte– a l'auditori de la Fundació Caixa de Sabadell 1859 per "compaginar el món tradicional –nadales– amb la modernitat", a càrrec del grup crazy rockers and the all star orchestra. L'endemà, 18 de desembre, la dibuixant i caricaturista Pilarín Bayés, encarregada de la il·lustració del llibre, estarà al Mercat Central per signar exemplars (12.30 hores).

