La Xarxa Onion ha distingit B2B Router i Arteneu amb el Premi Emprenedor de l'Any 2021. Els guardons es lliuraran en el tradicional sopar de Nadal de l'entitat, que tindrà lloc el dijous 2 de desembre al restaurant Suís de Sabadell. Es tracta d'un sopar obert a tots els emprenedors de la ciutat que hi vulguin assistir. Enguany, l'acte de lliurament de premis tanca els actes del Mes de l'Emprenedoria i comptarà amb la presència de representants de l'Ajuntament de Sabadell.

El president de la Xarxa Onion, Arnau Bonada, explica que han guardonat a B2B Router pel seu "espectacular creixement" i la seva aposta per la internacionalització. "Aquesta companyia tecnològica, des de Sabadell, està donant servei actualment a més de 120.000 empreses, emetent factures de clients en més de 100 països i en 12 idiomes diferents. Amb el premi, volem també reivindicar Sabadell i la seva àrea metropolitana com a clúster d'empreses tecnològiques i start-ups que tenen una mirada global, i B2B Router n'és un dels seus màxims exponents", afegeix Bonada.

El president de l'entitat assegura, a més, que l'empresa sabadellenca és un exemple de "creixement progressiu i sòlid al llarg dels anys". "Ens connecta amb la tradició emprenedora de les grans empreses d'informàtica que va haver-hi a la ciutat unes dècades enrere. Sabadell pot tornar a ser referent en empreses tecnològiques i el projecte de B2B Router, juntament amb altres casos d'èxit a la ciutat, serveixen de font d'inspiració per la gent que està començant o que està buscant ubicació", reivindica Arnau Bonada.

Per la seva banda, el membre de la Junta de la Xarxa Onion, Martí Saiz, ha exposat els motius pels quals han distingit també l'Arteneu: "El jurat ha valorat sobretot la valentia de la seva aposta. Ens ha semblat digne d'elogi que uns nous emprenedors com l'Eloi i l'Anna s'hagin atrevit a iniciar un nou projecte en un edifici tan especial per Sabadell com és la Casa Taulé. A més, amb el premi volem reivindicar que des de l'empresa privada es poden dur a terme també projectes amb impacte social", assenyala.

Així mateix, Saiz apunta que també han premiat l'Arteneu per la seva col·laboració amb proveïdors de quilòmetre zero, molts d'ells empreses associades a la Xarxa Onion. "És un bon exemple de cooperació empresarial, que és un dels nostres pilars com a entitat", conclou.

