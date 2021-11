La vida torna a la Casa Taulé, ara com a Arteneu

La Casa Taulé ja torna a estar oberta més de dos anys i mig després de tancar l’Aliança Francesa. Una quarantena d’infants i joves seran els primers alumnes dels cursos i tallers que s’hi ofereixen, tot i que les inscripcions segueixen obertes. El caliu ha tornat a aquest espai, ara rehabilitat i adequat com a Arteneu, un espai de creació artística i lleure per a infants i joves amb necessitats especials, sobretot TDAH i TEA, tot i que no necessàriament ha de ser sempre així, com explica un dels impulsors de la iniciativa, Eloi Moya. “No només és per a qui tingui necessitats especials sinó per a tothom”, exposa Moya, que recalca que “si l’estructura està feta per als que tenen dificultats, és més fàcil per a tothom, així el que sí que en té, no ho troba tan complicat”.

De moment es comença amb ludoteca i un taller d’arts plàstiques amb Oriol Garriga. La voluntat de l’Arteneu és que les ràtios dels grups siguin reduïdes i el repte ara és “tenir prou matrícules perquè pugui ser sostenible” i que l’Arteneu pugui funcionar a ple rendiment. Moya, sociòleg que lidera el projecte juntament amb la seva dona, Anna Fernàndez, enginyera en telecomunicacions, obre l'espai amb “molta il·lusió, també pel feedback que tenim, perquè molta gent ens diu que és una cosa que feia falta i no hi era; això et dona una empenta endavant en positiu”.

Ja fa dies que en aquest edifici del carrer de Sant Joan, 35 (Centre) hi ha activitat, però aquest dilluns, 8 de novembre, era el dia assenyalat per començar formalment els cursos i reobrir, de nou, també la cafeteria, que ara ja no es diu El pati de l’Aliança sinó de l’Arteneu. La seva responsable és Jessica Calero (Bachi), qui destaca que “per a la gent és un lloc emblemàtic i tothom està esperant per gaudir d’aquest espai tan bonic. És un oasi al centre de la ciutat”.

Cafès, begudes, magdalenes, croissants, galetes i entrepans seran els principals protagonistes de la barra de la cafeteria, que obrirà de dilluns a divendres de 8h a 21 h per a tot el públic en general i s’hi pot accedir directament des del carrer de Sant Josep.

Entre els primers clients, aquest dilluns, el músic Bernat Castillejo i Núria Romero hi van prendre un refresc, recuperant la tradició de visitar aquest indret. Ell destaca que és bo que de la Casa Taulé “se’n faci un bon ús i s’hi facin activitats. És bonic que aquest espai es pugui utilitzar per això”, mentre que ella remarca que “en l’àmbit cultural feia falta aquest projecte, hi ha pocs llocs així”. I menys “en un lloc emblemàtic de la ciutat on és especial venir”.

