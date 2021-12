El juvenil del CE Sabadell vol guanyar davant del Mallorca per a tornar als llocs de dalt

Nova oportunitat per a l'equip juvenil del Centre d’Esports Sabadell de reprendre la tendència positiva dins d'aquest grup 3 de Divisió d'Honor. Després de cinc partits sense obtenir una victòria, els de Marc Nomen buscaran aquest dissabte (16.30h) tornar a sumar tres punts en un xoc que sens dubte serà decisiu, no sols pel fet de rebre al RCD Mallorca i garantir un bon espectacle dins del terreny de joc, sinó per la situació de tots dos en la classificació.

Actualment, el CE Sabadell se situa setè amb vint punts i el RCD Mallorca està cinquè amb vint-i-dos. D'obtenir el triomf, els arlequinats almenys superarien en la classificació al seu rival de torn, però, també té la possibilitat de tornar al quart lloc si es donen alguns resultats com la derrota de la UD Cornellà, que rep a un necessitat Cerdanyola o la derrota del Real Zaragoza, que rep al Barça. Però no totes les sensacions són positives ja que el Sabadell també tindrà que travessar per un nou risc: Si cau derrotat o empata en aquesta jornada 14, podria ser superat pel Girona (19 pts.) i el CD Atlético Baleares (18 pts.) i retrocedir fins a la novena posició.

No obstant això, en aquesta prèvia de partit, l'entrenador de l'equip Marc Nomen ha deixat sensacions positives ja que pensa que “en moltes ocasions en les quals no s'ha aconseguit la victòria, l’equip sabia que es mereixia els tres punts”. De totes maneres, el míster ha volgut ser autocrític com habitualment ho és i ha assegurat que “l'equip és conscient que hi ha moments bons en tots els partits, però cal trobar l'eficiència que acompanyar-los de resultats positius”. Per a concloure, Nomen ha volgut recordar les capacitats dels seus jugadors i ha dit que “malgrat les dificultats que pugui posar el rival, si l'equip recupera l'eficiència en les dues àrees, no hi ha dubte que es poden aconseguir els tres punts”.

