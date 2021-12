L’Escola del Sol es traslladarà abans que acabi al curs al carrer de l'Escola Pia, 27-39. La previsió del grup Ramar, propietari del centre educatiu concertat, és que els alumnes d’infantil i primària comencin les classes a la nova ubicació a partir de l’abril de 2022. A l’espera dels darrers acabats i de tràmits burocràtics, es tracta d’un edifici completament reformat, modern i ecosostenible.

El trasllat permetrà unificar els cicles d’infantil i primària, que ara mateix es troben ubicats a dos edificis diferents, al carrer de Migdia i al carrer de Sant Pau. Des de la direcció del centre es reivindica que la nova localització garantirà la continuïtat pedagògica. “És un dels grans avantatges que veiem a l’hora de fer el canvi. Els dos cicles han estat separats en els 33 anys d’història de l’escola. Ara podrem generar majors sinergies entre l’alumnat, el professorat i les famílies. És molt positiu”, afirma Carlos Aparicio, cotitular de l’escola.

Per a grup Ramar, el nou edifici és també una passa endavant per impulsar el seu projecte educatiu. “Gràcies al nou disseny podrem submergir els alumnes en un entorn educatiu estimulant, un espai que a través de l’ambient i els recursos promogui el seu desenvolupament global”, apunta Aparicio. L'espai estarà decorat amb senyalística educativa. A més, les instal·lacions són energèticament eficients.

La direcció ha informat les famílies del trasllat a la nova localització, que es troba a menys de 10 minuts caminant. L’escola del Sol estarà ubicada en un edifici de propietat i deixarà de pagar el lloguer de l’anomenat Cal Darder, l’immoble protegit de 1888 que ha acollit des de fa més de 30 anys el cicle de primària.

No hi haurà canvis entre l’equip docent i administratiu, ni en les quotes, ni en la filosofia del projecte eduactiu, tal com ha volgut manifestar l’equip directiu a les famílies de l’Escola del Sol.

Per altra banda, la nova ubicació aproximarà els cicles d’infantil i primària als centres Ramar 2, d’ESO –a Via Massagué– i de batxillerat –al carrer de les Escoles Pies–. “El fet de conviure al Centre de Sabadell és un altre dels avantatges. Ens permet tenir una escola unida i forta, on es pot entrar amb tres anys i sortir-ne després de batxillerat o de cursar Formació Professional. És un centre de llarg recorregut per a les famílies”, explica el cotitular de Grup Ramar.

Quan les instal·lacions estiguin enllestides, Grup Ramar preveu que tant les famílies que formen part de l’escola del Sol com les que hi estiguin interessades puguin visitar el nou centre. “És una escola oberta a la ciutat”, ressalta Aparicio, qui vol agrair als actuals propietaris dels edificis on es troba el centre "els grans anys d'acollida i les facilitats posades".

Publicitat