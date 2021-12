Estrena imponent de l’Astralpool CN Sabadell

Ho tenen clar. L’Astralpool Club Natació Sabadell s'ha estrenat a la segona ronda de l’Eurolliga aconseguint una gran victòria davant el Ferencváros hongarès (11-6). Un triomf per imposar respecte a Europa i que fa evident que el bon paper exhibit a Porto no va ser flor d’estiu. No només s’havia de guanyar, sinó que calia donar una imatge d’equip sòlid a tots els nivells, tan en atac com en defensa. I així ha estat, tot i un arbitratge que ha permès un pressing hongarès al límit: “M’ha agradat molt l’actitud de les jugadores que no han perdut els papers davant aquest arbitratge”, ha reconegut el tècnic David Palma, al final del partit.

Si s’hagués de posar un ‘però’ a l’Astralpool seria l’inici de les jugadores de David Palma, on els ha costat més del previst endollar-se. Les dianes de les hongareses Maud Koopman, Anna Illes i Szonja Kuna, ha permès al Ferencváros arribar al final del primer període amb empat a 3 després dels gols de Sabrina Van der Sloot, en dues ocasions –màxima golejadora del partit amb quatre dianes– i la sabadellenca Judith Forca. A partir d’aleshores, el pentacampió ha ofert la seva millor versió en defensa i, de mica en mica, ha anat fent palès la seva superioritat a la recentment inaugurada piscina finetwork aquatics de Can Llong.

En atac tot ha rutllat, prova d’això són els nou gols en igualtat numèrica, on Van der Sloot i Irene González han estat les protagonistes, seguides de prop per Judith Forca. En defensa, Laura Ester s'ha mostrat com un mur infranquejable, fet que ha permès arribar al descans llarg amb un còmode avantatge de tres dianes (8-5). I tot això sense tenir a la nord americana Maggie Steffens al cent per cent.

A partir del tercer període, i ja amb un cert coixí de gols, l’Astralpool ha sabut en tot moment el joc anàrquic i agressiu d’un Ferencváros que es va quedar sense arguments davant la teranyina sabadellenca: “No hem d’oblidar que podria haver-hi un triple empat i nosaltres també treballem sobre aquest escenari. Era important guanyar per tenir un bon goal-average”, ha assegurat Palma.

Amb paciència i encert els gols sabadellencs han anat pujant al marcador fins a l’11 a 6 final. L’únic gol encaixat en els darrers setze minuts demostra el gran treball defensiu de tot l’equip.

La competició no s’atura i aquest mateix dissabte al migdia, tocarà veure’s les cares davant el vigent subcampió, el Dunaujvároshongarès

Publicitat