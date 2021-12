Anna Fernàndez: L’amor de mare que impulsa l’Arteneu

Darrere de l’Arteneu hi ha una emprenedora primerenca, una enginyera en telecomunicacions que treballa a TV3, una flautista de Música de Sabadell i, sobretot, una “mare abnegada”. Tot això, entre moltes altres virtuts més, defineix Anna Fernàndez, la sabadellenca que ha tornat a donar vida a la Casa Taulé amb un centre artístic d’extraescolars per a infants i joves amb necessitats especials. Des de fa unes setmanes, ha reobert l’antiga seu de l’Aliança Francesa, un acollidor oasi de tranquil·litat del Centre de Sabadell, amb finalitats socioeducatives i una cafeteria oberta a tothom on la Bachi canta el menú del migdia i serveix cerveses mentre cau la tarda.

No està sola en l’aventura: l’acompanya el seu marit, Eloi Moya. Cap dels dos ha deixat les respectives feines, però estan bolcats en el centre i fins i tot han demanat un crèdit per finançar-lo. Hi ha una raó per haver impulsat un projecte tan particular com l’Arteneu. Tenen una filla amb necessitats especials i van detectar que no hi havia cap mena de centre especialitzat en tota la demarcació de Barcelona que oferís l’oferta que ara acull la Casa Taulé. “Sempre hem estat a l’altra banda. Hem viscut la soledat dels pares amb fills amb necessitats especials”, se sincera Fernàndez.

És per això que un dels objectius de l’Arteneu és oferir socialització a les famílies, un espai on fer xarxa i rebre formació a través de xerrades, un lloc de trobada. I en aquest aspecte, la cafeteria té un paper essencial. “L’Arteneu és una finestreta única per als pares”, explica Fernàndez. “D’altra banda, les activitats també ofereixen socialització als infants i joves, no són solitàries com la majoria de teràpies. On no arriba un, arriba l’altre. Se senten un més”, afegeix. El lleure es converteix, d’aquesta manera, en un impuls per a l’autoestima.

La implicació és un motor per a Anna Fernàndez. Des dels 12 anys forma part de la Banda de Músics de Sabadell, on ha desenvolupat una sensibilitat per la música que ara trasllada al seu nou projecte. És membre activa de consells escolars i, sempre disposada a regalar coneixement, ha tocat la flauta allà on li han demanat. És aquesta l’energia que aboca a l’Arteneu, que espera que no deixi de créixer fins a convertir-se en una referència cultural a Sabadell.

