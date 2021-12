L’ocupació a Sabadell torna al 2008

[Per Albert Acín i Marc Parayre]

Sabadell torna a les dades d’atur d’abans de la crisi econòmica. El novembre va ser el millor mes dels últims 13 anys: hi havia 11.903 persones sense feina, 2.700 menys que fa un any, el registre més baix des de l’agost del 2008. La taxa d’atur a Sabadell se situa en l’11,7%, lleugerament per sobre de la mitjana del Vallès (10,4%), però en millors condicions que Terrassa (12,1%) i Montcada i Reixac (11,8%). El mercat de treball ha agafat embranzida respecte abans de la pandèmia, amb una situació similar a l’inici de la crisi financera. La recuperació del mercat laboral i de l’economia (+5,7% a Espanya el 2021, segons l’FMI) podria fer pensar que estem davant dels nous feliços anys 20. Què ens diuen les dades? I què en pensen els experts?

Des del Consell Intersectorial d’Empresaris (CIESC) i el Centre Metal·lúrgic asseguren que les dades d’ocupació a Sabadell són positives. “La dinàmica és molt bona”, assenyalen.

Dit això, el canvi de tendència en relació amb l’atur ha anat de la mà de l’evolució de la pandèmia: el màxim de desocupats es va produir el febrer (15.546) i va començar a caure el març, quan es va accelerar la campanya de vacunació. Els grans beneficiats han estat els més joves: l’atur ha caigut a la meitat respecte al 2020 (-41%) entre els sabadellencs d’entre 16 i 24 anys. Pel que fa als sectors, la baixada més forta s’ha produït en els sectors més afectats per les restriccions de la Covid: l’hostaleria (-28%), el comerç (-16%) i la construcció (-15%).

El que preocupa als experts és la baixa qualitat dels nous llocs de feina. El 16% dels contractes que es van signar l’octubre passat a Sabadell eren indefinits, segons l’Observatori de l’Economia Local (OEL). De fet, la meitat (51%) tenen una durada inferior a un any, i una quarta part (25%) ni tan sols arriben a un mes. Una tendència prèvia a la crisi Covid, però que ara s’ha incrementat.

Promoció pública

Així mateix, amb l’objectiu que Sabadell mantingui l’evolució positiva en l’ocupació, la Generalitat ha subvencionat dos projectes d’inserció laboral de l’Ajuntament per dur a terme a la ciutat.

D’entrada, ha atorgat prop de dos milions d’euros per portar a terme diferents serveis adreçats al veïnat dels barris de la zona Ripoll (Can Puiggener, Torre-romeu, Poblenou i Can Roqueta) i de la zona sud (Creu de Barberà, les Termes, Espronceda i Campoamor). Més de 600 persones majoritàriament en situació d’atur participaran en el projecte, en el qual es desenvoluparan programes d’ocupació. I, en segon lloc, l’executiu català aporta prop de 800.000 euros per dur a terme el programa Treball i Formació, que va adreçat a dones, persones majors de 45 anys i joves tutelats i extutelats de Sabadell.

Quines són les previsions dels experts per al 2022?

Les entitats econòmiques de Sabadell fan una valoració positiva de l’evolució de Sabadell els darrers mesos. Tant el Consell Intersectorial d’Empresaris (CIESC) com el Centre Metal·lúrgic constaten que les dades d’atur dels últims mesos suposen la reactivació econòmica definitiva de Sabadell després de l’etapa més complicada de la pandèmia. “La inèrcia és molt bona i hem d’estar satisfets. A més, la franja d’edat en què més baixa l’atur és entre els joves. Això és una gran notícia”, expressa la presidenta del Centre Metal·lúrgic, Alícia Bosch.

Però quines són les previsions dels experts per al 2022? Es mantindrà la dinàmica positiva de l’ocupació? Els experts no s’atreveixen a posar la mà al foc fent prediccions exactes, però sí que alerten d’un possible efecte rebot. “La població està consumint més des que s’han acabat les restriccions per la pandèmia. Aquest pot ser un dels motius pels quals l’ocupació ha agafat embranzida. El problema pot ser que la bombolla acabi esclatant, perquè molts dels nous llocs de treball són temporals i del sector del comerç i l’hostaleria”, afirma el secretari del CIESC, Josep Milà.

En la mateixa línia, Alícia Bosch assegura que “no hi ha res que ens faci pensar que seguirem tal com anem”. “Hi ha elements que ens creen força incertesa. Per exemple, el 2022 s’acaba la moratòria dels ICO i veurem empreses amb problemes de tresoreria que patiran molt. Seran sis mesos molt importants per deixar de veure la boira baixa que tenim ara i veure com estem de veritat. Ningú sap del cert ben bé què passarà”, argumenta Bosch.

No obstant això, segons Milà i Bosch també hi ha espai per a l’optimisme. Es preveu que els greus problemes de subministrament de matèries primeres dels últims mesos es reduiran i això permetrà un millor funcionament de les empreses. Per tant, l’ocupació hauria de seguir a l’alça. A més, els experts creuen que la reactivació econòmica post-pandèmia encara té marge per créixer.

Ocupació de qualitat

Des del CIESC i el Centre Metal·lúrgic constaten que l’ocupació s’ha incrementat en els sectors de l’hostaleria i comerç, principalment. Alerten, però, que els llocs de treball d’aquests àmbits solen ser “temporals” i de “poca qualitat”. És per això que argumenten que un dels reptes actuals és generar ocupació en el sector de la indústria (el que menys llocs de treball genera a Sabadell actualment), ja que es tracta de feines “més qualificades“ i “més permanents”. Així mateix, des del CIESC afirmen que els fons Next Generation han de permetre a les pimes millorar la professionalització i la requalificació dels treballadors. “Les empreses es queixen de manca de professionals. Cal més formació orientada a les feines que hi ha ara“, afegeixen des del Centre Metal·lúrgic.

Persones que han trobat feina els últims nou mesos

Des del març del 2021, Sabadell té 3.506 persones desocupades menys. En els darrers nou mesos, la ciutat ha vist com el seu atur disminuïa progressivament. A finals de novembre, la ciutat tenia 11.903 persones sense feina, la xifra més baixa des del juliol del 2019. Dit això, el Diari de Sabadell ha trobat diverses persones sabadellenques que han aconseguit trobar un lloc de treball des de març del 2021.

Una d’elles és Arnau Soto, que feia mesos que estava desocupat. Ell explica que va trobar feina a través de LinkedIn el dia de Sant Joan. Una altra és Carlos V., que va aconseguir tornar a treballar al lloc on havia estat feia un temps, les instal·lacions esportives de Badia del Vallès. Allà elabora tasques administratives. Així mateix, la sabadellenca Míriam Chilah ha aconseguit un lloc de feina a l’empresa castellarenca Logotamp, que es dedica al disseny gràfic. I, per la seva banda, Sonia Pedraza explica que des de fa unes setmanes treballa a Golden Park, companyia d’apostes esportives i casinos on-line.

No tothom troba feina

No obstant això, hi ha un gruix important de sabadellencs que durant aquest temps no han pogut aconseguir feina. És el cas, per exemple, de la Mafer, que assegura que fa temps que en busca, però no aconsegueix trobar-ne. “Tinc 42 anys. Penso que és culpa de l’edat”, lamenta. Així mateix, Paula Bravo també afirma seguir desocupada tot i la disminució de l’atur a Sabadell. “Crec que no em volen perquè no parlo català”, apunta. I, finalment, hi ha un cas d’una persona jove que sí que ha trobat feina, però no a Sabadell, sinó a l’estranger. El Miki ha marxat a treballar a Polònia.

