Quatre de cada deu famílies de Sabadell han utilitizat xec comerç

La iniciativa municipal del xec comerç de vint euros ha deixat entre el comerç local un total 1,3 milions d'euros. La campanya, que finalitzava el diumenge dia 12, permetia un descompte de fins a 20 euros en les compres als 322 establiments adherits a la campanya. Si bé el val s'havia posat a disposició de totes les famílies de la ciutat –84.000–, ho han fet servir 35.000. Quatre de cada deu famílies.

La injecció econòmica que l’Ajuntament havia previst per aquesta campanya era de 1,6 milions d’euros, però finalment s'han acabat mobilitzant 460.000 euros de les arques municipals. Tres de cada deu euros que s'havien reservat pel xec comerç. D'altra banda, els usuaris del xec han injectat 699.580 euros de la seva butxaca. Amb tot plegat, la campanya ha aconseguit mobilitzar 1,3 milions d'euros al teixit comercial.

Fonts municipals posen en valor l'efecte multiplicador de les vendes: "No només s'ha igualat l'aportació de l'Ajuntament, sinó que s'ha multipicat per tres". Per cada euro que invertit de les arques municipals, el consumidor n'ha aportat tres més.

Com ha funcionat?

Per cada compra, presentant el xec l'usuari tenia un descompte del 50% fins a esgotar el crèdit total (20 euros). Per cada euro que aportés l'Ajuntament, el client ho havia d'igualar com a mínim. Si totes les famílies haguessin fet servir el seu xec, l'Ajuntament hauria aportat 1,6 milions d'euros i, els compradors, 1,6 euros més com a mínim. El que hauria mobilitzat 3,2 milions, un 60% més que el que ha acabat injectant.

La campanya es va posar en marxa el 4 d'octubre i es va allargar, després d'una pròrroga, fins al 12 de desembre.

Publicitat