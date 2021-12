A la fresca, fent girar el rodet

Una imatge curiosa. La ronda d’Orient, al barri de Covadonga, és un dels miradors al riu Ripoll que hi ha al llarg de tota la ciutat. I no només és un lloc per passejar, també per mirar cap a l’horitzó, agafar aire i fer una mica d’exercici.

Al llarg de la ronda hi ha diferents bancs per seure i descansar, i també una cadira molt particular per fer exercici, clavada a terra i que permet treballar tant les cames com els abdominals. Al cap i a la fi, un “gimnàs al ras” com diu el sabadellenc Pere Capdevila, a qui va cridar l’atenció i explica que “m’agrada el lloc i em va semblar perfecte per a aquesta fotografia”. Crida l’atenció que miri cap a la ronda d’Orient podent-ho fer cap al riu i Torre-romeu per poder fer esport i gaudir també de la natura que l’envolta.

Aquesta cadira se suma a altres elements que hi ha arreu de la ciutat per poder fer exercici físic. L’espai més conegut, en aquest sentit, és sense cap mena de dubte la ruta del colesterol que hi ha tocant el bosc de Can Deu, a la carretera de Matadepera.

