La nova entrada de Sabadell pel Portal Sud serà una realitat el 2023

Sabadell tindrà un accés viari a la ciutat completament renovat a principis del 2023 si no hi ha cap imprevist que compliqui el calendari. El Govern ha adjudicat les obres de construcció del nou Portal Sud aquest dilluns amb una inversió de 4,4 milions d'euros. La Diputació de Barcelona ha aportat una subvenció de gairebé la meitat del cost, 2 milions d'euros. Ja adjudicades les obres, l'executiu preveu que els treballs comencin en el primer trimestre del 2022 i durin un any, de manera que estaran acabats en començar el següent.

Es tracta d'un projecte cabdal per reordenar i millorar l'accés i la sortida del municipi venint de la C-58, tal com ha subratllat en roda de premsa la regidora de Desenvolupament urbà, Mar Molina, que assegura que es tracta de “dignificar l’entrada a la ciutat per la part sud”.

Les obres consistiran en crear una una rotonda de dos carrils amb quatre sortides per diversificar els accessos i pacificar la carretera de l'aeroport. Una de les quatre sortides de la rotonda permetrà sortir directament a la C-58 passant per un viaducte sobre el Riu-sec; una altra permetrà dirigir-se cap a Gràcia pel carrer de Costa i Deu, i també connectarà amb la Gran Via i la carretera de Bellaterra. També es preveu fer un pas soterrat per a vehicles entre la carretera de Bellaterra i la Gran Via amb un carril separat per a bicicletes i vianants, senyalitzat a la imatge en color vermell.

Aquesta primera fase de transformació del Portal Sud és la principal, però n'hi haurà una segona que consistirà en crear una rotonda entre els carrers de Costa i Deu i Víctor Balaguer i reforçar el col·lector de la riera de Can Feu. La previsió del consistori és que aquesta part s'acabi de fer a finals del 2023 i té un pressupost d'1,7 milions d'euros.

