Sabadell vol suprimir els passos soterrats de la Gran Via per pacificar-la

Alguns passos soterrats de la Gran Via tenen els dies comptats, i abans de quedar sense ús, l'Ajuntament els podria utilitzar amb altres finalitats que no siguin les de pas. L'Oficina Gran Via - Ripoll, liderada per Junts per Sabadell, impulsa el primer projecte en aquesta línia que consistirà en suprimir el pas subterrani que hi ha davant del Taulí per millorar l'accessibilitat i la seguretat en el camí cap a l'hospital, ampliant el pas de vianants en superfície, amb més senyalització, i fent que tothom passi per allà. S'hi invertiran poc més de 205.000 euros i les obres duraran dos mesos. El projecte sortirà ara a licitació i encara és d'hora per afirmar quan estarà acabat, informen fonts municipals. La previsió és que les obres comencin en el termini de mig any i estiguin acabades a finals de 2022.

El projecte parteix de dues premisses. Una, millorar la connexió entre les dues bandes de la Gran Via, en aquest cas venint del carrer de Sant Maties, i que sigui un espai més pacificat; l'altra, aconseguir que aquest pas sigui més accessible i segur en tots els sentits. El portaveu de Junts, Lluís Matas, apunta que traient el pas soterrat es guanyarà vorera, que per tant tindrà més amplada, i "semblarà que no hi hagi cap pas". Alhora, el juntaire avança que sempre que sigui possible s’està estudiant que els passos soterrats que quedin anul·lats passin a ser magatzems municipals "per temes diversos".

Matas assegura que amb aquesta actuació "millorarem la seguretat de la gent, tenint en compte que passar per sota no és accessible per tothom i, en horaris nocturns, hi pot haver problemes de seguretat". A part del pas soterrat del Taulí, de grans dimensions, també està previst a hores d'ara eliminar el que hi ha al carrer de Quevedo, davant de l'Artèxtil.

Reforma del carrer de l'Alcalde Ribé

La mateixa Oficina Gran Via - Ripoll també s'encarrega de la reforma que es farà durant l'any que ve del carrer de l'Alcalde Ribé, entre l'avinguda de Matadepera i la plaça d'Espanya. S'invertiran 730.000 euros per millorar aquest accés a la Gran Via i a la zona nord, ampliant la xarxa de carril bici i la vorera així com el nombre d'arbres.

