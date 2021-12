Membres de l’Agrupació Astronòmica de Sabadell organitzen un cop a l’any un viatge internacional per veure eclipsis solars totals —que succeeixen quan la lluna tapa completament el sol—. Aquest 2021 han anat per primer cop a l’Antàrtida, el continent més inhòspit i desconegut de la Terra. Hi van passar tres setmanes —del 22 de novembre al 12 de desembre— i van poder conèixer totes les seves particularitats. “És tan espectacular com ens pensàvem. Hem gaudit molt de l’expedició”, afirma Àngel Massallé, expresident de l’Agrupació i responsable de l’organització de viatges de l’entitat.

Anys anteriors han fet expedicions a Austràlia, Sibèria, Hawaii, Argentina, entre altres. El motiu principal del tradicional viatge anual és anar a veure eclipsis solars, així com aurores boreals i observatoris astronòmics. Tanmateix, també aprofiten per visitar a fons els racons més importants de cada destí. “Fem turisme astronòmic, però també turisme cultural. Ens agrada conèixer bé el lloc on anem”, explica Massallé. De fet, a l’Antàrtida van fer excursions amb raquetes de neu, van creuar blocs de gel amb caiacs i van inspeccionar la fauna del territori. Fins i tot, els més aventurats van dormir alguna nit a la intempèrie amb tendes de campanya. “Vam veure pingüins, orques, balenes i albatros. Sens dubte, ha sigut una experiència molt gratificant”, assenyala l’expresident de l’Agrupació.



No obstant això, tot no va ser un camí de roses, ja que l’expedició sabadellenca no va poder veure “nítidament” l'eclipsi solar. “Hi havia una capa de boira molt densa que ho impossibilitava. Sí que vam veure que el cel s’havia quedat completament fosc, tot i ser de dia. No estem enfadats per no haver vist l’eclipsi, són coses que poden passar”, expressa Àngel Massallé.

Com van arribar a l’Antàrtida?

Els 22 membres de l’Agrupació Astronòmica de Sabadell que van decidir emprendre el viatge van arribar a l’Antàrtida després d’un trajecte de diversos dies. L'agència Valles Tour de Sabadell es va encarregar d’organitzar-lo, i el seu responsable, Arnau Solsona, va acompanyar l’expedició de l’Agrupació. D’entrada, van agafar un avió des de Barcelona fins a Madrid i un altre des de Madrid fins a Santiago de Xile. Després, van tornar a agafar un nou vol, aquesta vegada cap a la ciutat de Puntarenas, a Costa Rica. Un cop allà, l’expedició es va embarcar a un vaixell de Noruega, anomenat Roald Amundsen (en referència al primer home que va trepitjar el Pol Sud), que els va dur directament a l’Antàrtida.

Massallé explica que van estar setze dies navegant. “El trajecte va ser llarg, però va valer molt la pena. Amb el vaixell vam passar per l’estret de Magallanes, el canal de Beagle, que connecta l’Atlàntic amb el Pacífic, i el passatge de Drake, un tram que separa Amèrica del Sud de l’Antàrtida”, exposa. Dit això, en el viatge de tornada, l’expedició sabadellenca va passar per les Illes Malvines, un arxipèlag remot al sud de l’Oceà Atlàntic.

On serà el viatge de l’any vinent?

Els viatgers de l’Agrupació Astronòmica de Sabadell ja es preparen per al pròxim viatge. Massallé explica que podria ser a algun país d’Oceania, com Austràlia, Timor i Papua Nova Guinea, ja que seran els llocs on hi haurà el proper eclipsi solar, que tindrà lloc l’abril del 2023. “Estem mirant bases estadístiques meteorològiques per acabar de decidir a quin país anem. De totes maneres, ho decidirem molt aviat”, finalitza.

