És un altre Nadal atípic que ens permet agafar-nos vacances als fogons, si ens fa mandra arremangar-nos per cuinar. Ens podem oblidar d'embolicar centenars de canelons i de planificar racions per a grans multituds de comensals a qui cada any ens imposem l'obligació d'impressionar. Però no se'ns treurà la gana ni cal renunciar a menjar bé, per més que la situació epidemiològica empitjori i ens ser pocs a taula.

És l'hora dels canelons take away per Nadal i Sant Esteve, aprofitant que no ens podrem reunir més de 10 persones. A Sabadell, hi ha desenes de botigues on encarregar-ne-ne, de tota mena. Us deixem una llista de 10 llocs on trobar-ne per als que aneu a última hora i encara no tingueu planificats els àpats.

1. El Racó dels canelons

937 20 33 35

Plaça de l'Angel, 10. Centre.

www.elracodelscanelons.com/

2. Rostisseria del Centre

931 58 79 77

Carrer de Sant Quirze, 29. Centre.

www.rostisseriadelcentre.com/

3. El Cigronet

937 25 22 79

Carrer de Alguersuari I Pascual, 29, 37. Sol i Padrís.

http://www.elcigronet.com/

4. Rostisseria Gourmet Sol i Padrís

666 94 26 31

Carrer de Sol i Padrís, 29, 13. Sol i Padrís.

5. Foc de llenya - Rostiseria Sabadell

937 27 24 57

Carrer de la Unió, 183

6. Cal Boig 937 12 51 74 Carrer de Tetuan, 102 7. El Bon Rebost 937 10 03 26 Whatsapp Ctra. de Barcelona, 506 https://www.elbonrebost.com/ 8. T&T TASTA'NS Avda. Onze de Setembre 71 93 720 39 91 - 690 99 02 82 tittastans.cat 9. Rostisseria La Cuineta de La Valentina 931 13 25 25 Carrer del Marquès de Comillas, 139 10. La Cuina de L'Isaac

931 81 76 31

Carrer de Sant Feliu, 9

