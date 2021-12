La Junta General d'Accionistes del Centre d'Esports Sabadell-SAD va deixar diversos titulars i missatges molt contundents. Potser el més cridaner és la previsió de 2,1 milions de pèrdues en el pressupost estimat d'aquesta temporada 21/22, una situació que ve provocada per la gran aposta esportiva amb l'objectiu de lluitar pel ràpid retorn al futbol professional. D'altra banda, el president del Consell d'Administració, Esteve Calzada, va voler deixar clar que l'aixeta del grup inversor no estarà oberta de manera permanent i ell mateix es va marcar un límit a títol personal.

"Sempre m'ha agradat ser molt transparent i puc assegurar que jo no podré invertir més diners en el Centre d'Esports. Dos dels vuit milions invertits són meus i jo no soc cap xeic ni els meus companys de viatge poden posar diners de per vida. El club, ho he manifestat moltes vegades, ha de caminar cap a l'autofinançament o hauran de venir altres inversors". Això sí, va tranquil·litzar la massa social assegurant que "tenim clar que haurem de cobrir el que falti del pressupost d'aquesta temporada. Una ampliació de capital requereix uns terminis i, per tant, haurem d'avançar-ho com a préstec", va exposar Calzada.

Calzada considera que el club "està molt millor de quan el vam agafar en tots els àmbits", però lamenta la falta d'implicació de l'empresariat de la ciutat. "Hem aconseguit un elevat nivell de patrocinadors i col·laboradors, però em queda l'espina que cap empresari sabadellenc s'hagi involucrat en el nostre projecte. Sento enveja d'altres clubs com el Burgos, que estava en una situació molt delicada i van sortir quatre empresaris de la ciutat per tirar-lo endavant. Si això no hagués passat, potser ara estaríem nosaltres a Segona A". La pèrdua de la categoria va significar un cop molt dur: "Era l'oportunitat per consolidar-nos esportivament i econòmicament per al club. Els últims 18 mesos han estat de molt patiment, en un context de Covid, crisi i la Nova Creu Alta buida. Per això vam voler apostar per l'operació Tornarem en tots els sentits".

També ha recordat que "estem oberts a l'entrada de nous accionistes. Poden unir-se a nosaltres o si tenen un projecte propi potent i hem de fer un pas al costat, cap problema. Volem sempre el millor per a aquest club i que sigui encara més fort en el futur. Però jo ja no tinc més diners per invertir, tret dels que em tocarà posar-hi aquest any", ha insistit. Ha explicat que "la distribució de les accions està molt repartida entre les set societats diferents que formem els actuals inversors. Això sí, tenim un pacte per regular les situacions".

D'altra banda, el president s'ha referit a la situació esportiva. "Estem molt decebuts de l'actual situació: no és, evidentment, el que esperàvem. Segurament hem comès errors en la planificació, però tenint un pressupost molt semblant al de l'Albacete, només cal mirar la classificació. Ara mateix el primer objectiu és sortir d'on som i jo espero poder oferir una millor segona volta a l'afició, que s'ho mereix pel seu suport". Sobre la possibilitat de fitxar en el mercat d'hivern, ha confirmat el que també va assegurar el director general, Bruno Batlle: "Si no hi ha sortides, no hi haurà arribades". Està tot lligat al factor econòmic i el club no està disposat a eixamplar el dèficit ja previst.

