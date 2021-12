5 regals tecnològics que enamoraran a tothom

La il·lusió i la màgia del Nadal ja es respira a Sabadell. Els carrers engalanats, les reunions d’amics i companys, els turrons i dolços tradicionals i també el fatídic moment d’haver de decidir i comprar regals.

La tecnologia ens fa la vida més fàcil, va molt més allà de telèfons, tauletes… I no té perquè ser una gran inversió. Això ho podem comprobar a la botiga Xiaomi de Sabadell: tecnologia apte per a tots els gustos i butxaques.

Connecta amb les persones que t'importen

No hi ha res millor que un bon dinar amb la familia i els amics. Però amb tot el que estem vivint, el telèfon ens ha permès seguir connectant amb els que ens importen.

I treballar, llegir les noticies, jugar a videojocs o demanar menjar a domicili!

Si Xiaomi es caracteritza per alguna cosa és per oferir mòvils per a tots els gustos. Tant si busques un smartphone amb les últimes prestacions, si vols un telèfon sols per cobrir les necessitats bàsiques o preferiexes un terme mig, a la botiga Xiaomi de Sabadell el trobaràs.

Gaudeix del teu temps lliure

Pel·lícula, sofà i crispetes… hi ha millor pla per les tardes i nits d’hivern? Marató de Harry Potter, una romàntica a l’estil Love Actually, un clàssic com Troya o l’última temporada de la Casa de Papel. Tant si vols un televisor de 75” per veure-ho tot en pantalla gran com si prefereixes un més petit per l’habitació, els televisors de Xiaomi t’ofereixen una gran qualitat a un preu fantàstic. Amb pantalles 4K il·limitades, Android TV, control per veu i altaveus estéreo d’última tecnologia.

Desconnecta quan ho necessitis

Ja sigui gaudint de la teva música preferida o escoltant els podcasts que més t’agradin, uns auriculars sense fils et permeten fer-ho siguis on siguis.

Per submergir-te al complert, a Xiaomi trobaràs models amb cancel·lació de soroll amb els quals podràs oblidar-te del soroll i concentrar-te en el que veritablement t’interessa.

Què prefereixes uns auriculars més senzills? A la botiga de Xiaomi a Sabadell, els trobaràs.

Aconsegueix les teves metes

Tant si entrenes per la cursa del rodal, si t’estàs aficinonant al pàdel, si ets un yogui o simplement vols caminar per mantenir-te en forma, una pulsera esportiva et permetrà fer-ne un bon seguiment. I no t’ acompanya només en els teus entrenaments! Les polseres i rellotges esportius de Xiaomi, cuiden de la teva salut. Mesura la frqüència cardíaca, els nivells d’oxigen en sang, monitoritza la teva son i t’ajuden amb exercissis de respiració.

Posa’t una meta i… a l’atac!

Explora la ciutat

Fes-ho amb d’un patinet elèctric i recorre Sabadell des d’una altra perspectiva. Desde fa uns anys el patinet ha agafat força als nostres carrers. Els motius? És ràpid, còmode, fàcil d’utilitzar, sostenible i… no has de patir ni pel tràfic ni per buscar aparcament!

Escull el model que més s’adapti a les teves necessitats i gaudeix del viatge. Ah! I no t’oblidis del casc

I aquí no acaben les opcions.. a la botiga Xiaomi de Sabadell trobaràs dispositius per tots els gustos i colors. Ves a donar-hi una ullada i aprofita les ofertes que tenen per Nadal.

