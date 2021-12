Sabadell manté la cavalcada, però reforça les mesures de prevenció de la Covid-19

L’Ajuntament de Sabadell manté a hores d’ara la cavalcada de Reis tot i la incertesa generada per l’augment de contagis de la Covid-19. L’alcaldessa, Marta Farrés, afirma que tant aquesta com altres activitats de Nadal “són a l’aire lliure i entenem que si es pot agafar el transport públic, a l’aire lliure, amb data de 23 de desembre, aquesta part d’activitats les podem garantir”.

Això sí, reforçant les mesures de prevenció de la malaltia. El consistori augmentarà el nombre de persones que formaran part de l’organització de la cavalcada per emfatitzar la necessitat d’utilitzar correctament la mascareta i garantir distàncies de seguretat. Tanmateix, a l’inici de la cavalcada hi haurà una pancarta que recordarà les principals mesures de prevenció del coronavirus i s’utilitzarà el cotxe de la Policia Municipal amb altaveus per ampliar aquest missatge.

Les mesures de prevenció també es reforçaran al trenet de Nadal i a la fira d’activitats del sud, al Parc Central del Vallès. Alhora, es contactarà amb Sabadell Comerç Centre, que organitza l’ambaixador reial, per coordinar aquestes tasques. Farrés ha remarcat que la normativa estatal i de la Generalitat permet mantenir aquests actes, però sí que s’ha optat per suspendre els dos concerts de Dàmaris Gelabert previstos al pavelló del Nord.

El Govern assegura que té un ‘pla B‘ si finalment la situació pandèmica impedeix celebrar la cavalcada, tot i que a hores d’ara es desconeix quin és. L’any passat, per exemple, no n’hi va haver però es va fer la fira reial a Fira Sabadell, on petits i grans van poder veure els reis i les carrosses. L’alcaldessa ha apuntat que són hores decisives al consistori perquè queden pocs dies per poder decidir si es fa o no la cavalcada, ja que hi ha una sèrie l’elements organitzatius que s’han d’activar amb certa antelació.

Com es preveu la cavalcada?

En aquests moments, tot i l’augment de casos, les cavalcades es mantenen arreu de Catalunya. A Sabadell, està programada perquè se celebri de 17 h a 21 h, el dimecres 5 de gener.

El recorregut de la ciutat, aquest any, seria de sud a nord de Sabadell. Sortiria des de la plaça de la Nova Creu i acabaria a l’avinguda de Can Deu. Entremig, està previst que passi per la carretera de Barcelona, avinguda de Barberà, la Rambla, la plaça del Doctor Robert, el passeig de la Plaça Major, el passeig de Manresa, la via Massagué, l’avinguda Onze de Setembre, la plaça de la Creu Alta, la carretera de Prats de Lluçanès, el carrer de Francesc Layret, avinguda de la Concòrdia i l’avinguda de Matadepera.