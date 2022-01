Sabadell reprèn la cavalcada reial aquest any i els Reis d’Orient tornaran a omplir els carrers aquest 2022. Melcior, Gaspar i Baltasar arribaran a la plaça de la Nova Creu, al límit amb Barberà del Vallès a les 17.30h i a les 18h emprendran el seu camí cap al nord de Sabadell. La comitiva reial arribarà fins al carrer de Les Palmeres, a Can Deu, a les 21h.

Els complements contra la Covid seran clau per gaudir de la cavalcada. Caldrà mantenir la distància de seguretat – i evitar les tradicionals aglomeracions–, gel hidroalcohòlic i portar mascareta, també recomenable pels més petits. La longitud del recorregut serà de set quilòmetres i “permetrà que el públic es pugui repartir“, consideren des de l’Ajuntament de Sabadell. Policia municipal, agents cívics i personal municipal informaran sobre les mesures de seguretat.

Pel que fa a les novetats, la a Màquina dels Desitjos, la carrossa de l’Ambaixador, desfilarà per primera vegada per la ciutat. En aquesta edició es presenten noves carrosses de carbó, de les Fades de la Son i de Llaminadures, on hi haurà alguns dels personatges de l’espectacle Somriu al Nadal. A més, les comparses de carters i de recollidors de xumets aniran amb quadricicle i es presentaran noves comparses d’estels i de llaminadures.

Set tones de caramels

La comitiva farà referències a la tradició industrial i tèxtil de la ciutat. Obrirà el seguici l’Avançada amb la Percussió i els vehicles de Policia. Després, la Capçalera, amb les comparses dels Estels, la Màquina dels desitjos i l’Ambaixador i les comparses de recollidors de xumets i carters, entre altres elements. A continuació, hi arribaran les carrosses dels Reis d’Orient i tancaran el seguici la Xemeneia, els telers del carbó, les Fades i follets de la son i la comparsa i carrosses de les llaminadures. En total, a la Cavalcada hi participaran mig miler de persones d’una vintena d’entitats. Quatre carrosses llençaran set tones de caramels, aptes per a celíacs.

El recorregut s’iniciarà a carretera de Barcelona i passarà per avinguda de Barberà, l’eix central, via Massagué, avinguda Onze de Setembre, plaça de la Creu Alta, carretera de Prats de Lluçanès, carrer de Francesc Layret, avinguda de la Concòrdia, avinguda de Matadepera i avinguda de Can Deu.

Salut ho avala

El departament de Salut ha concretat el protocol per les cavalcades dels Reis Mags. Melcior, Gaspar i Baltasar hauran de portar mascareta durant tot el trajecte i també els membres de la comitiva musical. Els que portin un instrument de vent se l’hauran de posar mentre no toquin. Els participants i la comitiva hauran de mantenir la màxima distància possible i caldrà evitar les aglomeracions.

Els patges podran acostar-se puntualment a recollir cartes, dibuixos i xumets, que els infants dipositaran en bústies, bosses o sacs. Els actes hauran de ser, preferentment a l’aire lliure. Salut recorda que la mascareta és obligatòria per als majors de 6 anys i la recomana també per als infants d’entre 3 i 5 anys.