Ja està tot a punt per a l’arribada de Ses Majestats els Reis d’Orient en la cavalcada que rep homenatge a la seva presència a la ciutat. Si la setmana passada, els veïns de la ciutat donaven la benvinguda a l’Ambaixador reial a la plaça Sant Roc, aquest matí ha sigut el torn de donar el tret de sortida la Fira Reial que estarà oberta al públic fins al pròxim 4 de gener. Un espectacle de gran valor artístic que teixeix complicitats entre les diferents entitats culturals de la ciutat perquè la màgia sigui la protagonista d’aquesta setmana tan especial.

La instal·lació de la fira, que ha sigut inaugurada aquest matí, sota la supervisió del seu director artístic, Joan Baptista Torroella, vol convertir-se en la recepció de la cavalcada de dijous. “L’arribada dels Reis és un espectacle místic“, afirma Baptisa, el qual fa més d’onze anys que dirigeix les recepcions reials que han guarnit la ciutat.

La visita a la fira, que aquest any no necessita cita prèvia, presenta un recorregut per diferents ambients on l’ambientació i les actuacions que l’acompanyen ens endinsaran en la veritable fantasia de Nadal. Des de recepcions endolcides, on els ajudants dels reis entregaran els primers regals als infants fins a les carboneres que recordaran les seves malifetes. Pot semblar fútil, però les coreografies que les acompanyen sempre pretendran que cada infant “pugui gaudir del seu moment”, ens recorda Anna Antonetti, de l’escola de ball Kmy Studio.

Ara bé, els grans protagonistes sempre seran els reialmes, de camí des d’Orient, “amb un espai dedicat íntegrament a la seva estança i descans”, ens recorda Baptisa. Aquest any la incorporació de les haimes, on se’ls podrà veure en repòs i l’exposició de les seves vestimentes i joies serà un punt afegit a la trobada. Malauradament, l’epidèmia no permetrà reposar-hi al costat.

Durant la visita, les actuacions no pararan de sorprendre’ns, com les dels guardaespatlles dels reis que ja havien començat a treballar des de les sales del Teatre Sant Vicenç. Avui han acompanyat a les autoritats municipals, entre elles, l’alcaldessa Marta Farrés, la qual ha preguntat sobre el seu regal entre el munt que restava per entregar.

De moment, i a falta de canvis, només s’ha volgut destacar la vigència de les normes sanitàries que acompanyen un any més la Fira Reial.