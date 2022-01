Pedro Munitis ja coneix els tres signes possibles a la banqueta del Centre d’Esports. Després de la derrota contra l’Andorra i la victòria al Nou Castàlia, ara ha viscut un empat al Municipal de Palamós que pot semblar insuficient. Ell, però, prefereix extreure conclusions positives. “Sempre hem de fer autocrítica i és evident que hi ha hagut desajustos puntuals en la zona defensiva a la primera part, però en general penso que l’equip ha fet més coses positives que negatives, suficients per guanyar el partit”, ha explicat.

Ha admès que el Costa Brava els ha sorprès “amb el seu joc directe i accions aïllades que ens han fet mal, com l’acció del gol. De totes maneres, considero que el Sabadell ha estat l’amo del joc en la major part del partit, sobretot a la segona part. Estic satisfet del nivell de l’equip. Hem estat capaços de crear per fora, per dins i hem gaudit de situacions molt clares. Els detalls fan decantar la balança d’un cantó o l’altre”.

Sobre les ocasions malbaratades per Kaxe en el tram final, el tècnic ha volgut sortir en defensa del davanter basc: “Em preocupa molt poc que no hagi marcat perquè jo valoro la seva gran actitud quan ha entrat al camp. Ha fet molt bona feina, ha empès l’equip un altra vegada cap amunt i ha tingut dues ocasions. Que acabin en gol és només qüestió de temps”.

Munitis també ha volgut destacar el bon nivell de Iago Indias i el jove Sergi Altimira en el doble pivot – “la seva feina era molt important per generar espais i ho han fet molt bé” – i per això no ha esgotat els canvis. “Teníem el partit totalment controlat, estàvem dominant amb claredat i a vegades el jugador que surt li costa adaptar-se al ritme de dins del terreny de joc. Això no vol dir que no tingui confiança en tots els jugadors”. De totes maneres, no deixa de ser significatiu que Moha s’hagi quedat, de nou, sense minuts per segon partit consecutiu. Agafa força la teoria que és el futbolista amb més opcions de marxar en aquest mercat d’hivern. La seva elevada fitxa és el principal hàndicap.

La lectura positiva de Munitis ha acabat amb un missatge molt clar: “Voldríem sumar sempre de tres en tres, però aquest partit demostra que això serà dur i llarg. Ara mateix ja ens toca pensar en el pròxim contra el Linares, no hi ha temps per perdre. Si els distraurà el duel de Copa contra el FC Barcelona? Desconec què prioritzaran, però jugar contra el Barcelona sempre pot distreure una mica”, ha dit.

“Un penal claríssim a Aarón“

“Ni polèmica ni res, ha estat un penal claríssim a Aarón Rey. L’únic que no l’ha volgut veure ha estat l’àrbitre”. Així de contundent s’ha mostrat Diego Caballo sobre la caiguda del seu company a l’àrea local poc abans d’encaixar l’1-0. El lateral esquerre arlequinat ha destacat la reacció de l’equip a la segona part. “Aquesta temporada ens ha costat quan hem encaixat un gol i a la segona part hem estat molt superiors. Hem demostrat que som un bon equip i hem creat ocasions per sumar els tres punts. Tenim problemes per fer gols, però el més important és que s’han generat les oportunitats i hem fet un partit solvent. Estem en el bon camí”.