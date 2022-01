Nit de Reis: la temperatura pot caure sota zero

L’anticicló de sol i cels blaus sembla que es va apaivagant. Tot i que no es preveuen grans precipitacions (aquest matí ja ha plogut una mica), les pertorbacions deixaran amples capes de núvols en els propers dies.

A més a més, les temperatures s’enfonsaran. Segons les prediccions d’AEMET, la mínima s’establirà sota zero aquesta Nit de Reis, dijous baixa a -2 ºC, mentre la màxima al migdia no superarà els 11 ºC. Per demà divendres s’esperen uns valors similars, potser fins i tot més fred de nit (-3 ºC).

Amb l’entrada del cap de setmana, les mínimes pujaran lleugerament, tant dissabte (0 ºC), com diumenge (3 ºC) i dilluns (5 ºC). Les màximes es templen també, assolint entre 12 i 14 ºC al migdia.

Com el Nadal passat

Aquestes dades són més properes al clima que es viu durant l’hivern a Sabadell. L’any 2021, sense anar-hi més lluny, arrencava amb una onada de fred, que va fer activar l’Operació Fred de l’Ajuntament de Sabadell. La nit de Reis, de fet, va marcar el mínim mensual, amb 4,6 graus sota zero. Eren les temperatures més baixes des de l’any 2012, quan hi va haver una onada de fred molt forta.

A la vegada, arribava la neu a diferents punts de la comarca, com Sant Llorenç Savall. I per descomptat, la Mola i el parc natural de Sant Llorenç. Val a dir que el Vallès no rebia gaire impacte de neu, en comparació amb el que el temporal Filomena va deixar a les terres de l’Ebre.