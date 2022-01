Deia Pedro Munitis que l’equip continua creixent i fent passos endavant. El tècnic càntabre, també. Ja coneix la victòria a la Nova Creu Alta i el seu balanç a la lliga té un balanç positiu: 7 punts sobre 12. De mica en mica sembla que aconsegueix canviar la dinàmica negativa. Després de guanyar el Linares, Munitis feia una anàlisi molt clar: autocrític amb els primers 30 minuts i exultant després.

“Ens costa entrar als partits, ja ens ha passat altres vegades. És una situació que hem de solucionar. Potser per la pressió i l’obligació de guanyar, l’equip ha estat bloquejat al principi. El més positiu és que després d’encaixar el gol, no ha caigut. Hem sabut reaccionar al cop i justament l’empat immediat ha servit per alliberar els jugadors”, ha explicat.

Feia una valoració molt positiva d’aquesta resposta dels seus homes en una situació molt delicada: “Han demostrat que tenen futbol, hem fet una mitja hora brillant de joc davant un rival que, recordem, havia sumat 16 els últims 18 punts i això no és casualitat. Hem vist les dues cares de l’equip. Ara hem de treballar per escurçar la que ens costa i allargar la bona”.

També ha parlat de noms propis, com Néstor Querol o Boniquet. “Nosaltres creiem en tots els jugadors. Néstor està ara en un moment dolç, no només pels gols sinó per la gran feina que fa. Ens dóna moltíssim, està rendint a un nivell molt alt. ‘Boni‘ també ha fet un gran partit. Tècnicament, és un futbolista molt ben dotat que ens dóna equilibri. Cal que tingui continuïtat en el seu joc. Li demano més sortida des de la segona línia”.

El contrapunt és la situació de Moha Ezzafarni, qui ha fet uns gestos de desaprovació picant una ampolla d’aigua en veure que no tindria minuts. Fins i tot no ha participat en la foto col·lectiva de la victòria. “He sigut futbolista i entenc, dins d’uns límits, la seva reacció. Seria pitjor que fos un passota i tant li fes jugar com no fer-ho. Com ja he comentat, escollo els jugadors segons les circumstàncies de cada partit i no he considerat oportú que jugués, però el seu comportament als entrenaments és bo”. De totes maneres, creix amb força la possibilitat que marxi en aquest mercat d’hivern: ara falta que algú pagui la seva elevada fitxa.

Xavi Boniquet

“Ha canviat la dinàmica i això era importantíssim per agafar confiança. Estic convençut que a partir d’ara arribaran moltes més victòries”

“La meva actuació? Estic content perquè crec que m’ha sortit un partit rodó, però encara estic més content per sumar els tres punts. Ho necessitàvem”.

Iago Indias

“He de sentir-nos satisfets per la victòria, però també cal reflexionar sobre els inicis dels partits. No podem esperar un pal per reaccionar. Hem de sortir més concentrats. A partir de l’empat penso que hem fet un magnífic partit, dominant tots els aspectes i hem merescut guanyar”.