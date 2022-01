El ple municipal dona llum verda a construir el complex Roureda

Sabadell encara la transformació del barri de la Roureda. El ple municipal de gener ha aprovat l’ordenació de 30.000 metres quadrats per construir-hi un complex de 99 pisos per a gent gran i 50 habitatges de lloguer protegit. Els terrenys on es duran a terme les dues promocions estan situats entre la sortida de la ronda Oest (C-58c) i els carrers de Costabona, d’Àger i de Rialb, al límit nord de la ciutat. Està previst que s’hi destinin 27,8 milions d’euros i que la durada de les actuacions no sigui inferior als dos anys.

Tots els grups municipals han votat a favor de l’ordenació de terrenys per fer possible el projecte, a excepció de Ciutadans. El partit taronja ha assenyalat que no s’ha tingut prou en compte els possibles problemes d’aparcament que poden aparèixer a la zona en el futur.

Complex Roureda i Ca n’Ustrell 1

Els pisos protegits per a gent gran formaran part del que s’anomenarà Complex Roureda. Cada habitatge serà d’entre una i dues habitacions i estaran envoltats d’equipaments municipals, de serveis socials i de locals per a entitats.

L’accés als edificis serà de prioritat per a vianants, amb plataforma única, i amb punts de trobada. El complex de la Roureda segueix el mateix model residencial per a gent gran que els complexos de Sant Oleguer, Alexandra i el Parc Central.

El bloc de pisos de lloguer protegit, que rebrà el nom de Ca n’Ustrell 1, està previst que incorpori en els baixos un espai comercial, que podria ser un supermercat.

Amb l’ordenació del terreny de la Roureda permetrà construir en un futur més promocions d’habitatge protegit. El Govern municipal assenyala que s’han posat les bases per possibilitar la construcció de fins a 380 pisos de lloguer protegit en aquests terrenys de la Roureda.

Prou aparcament?

El regidor de Ciutadans, José Luís Fernández, ha criticat que no s’hagi tingut en compte “la necessitat de mobilitat que tindrà el barri” i que es generarà “un coll d’ampolla”. La regidora d’Urbanisme, Mar Molina, ha contestat que els edificis comptaran amb places d’aparcament i que es generarà una borsa de 200 places a la zona.