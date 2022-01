FAQS: Les obres del nou Passeig de Sabadell, en set claus

El Passeig, tal com està avui, és història. El proper dimarts 18 de gener s’iniciaran les obres de remodelació de l’eix central de Sabadell. S’espera que la reforma sigui definitiva, després d’anys d’incertesa: primer el trasllat del Mercat Central (1998-2004) i després les excavacions arqueològiques i obres de perllongament dels FGC (2004-2017). Més de dues dècades de provisionalitat que van deixar un Passeig carregat d’asfalt, sense espais verds, ni la font i els racons que havia tingut.

El futur Passeig no serà el dels anys 90 ni un nou des de zero. Serà una evolució de l’actual: es traurà el paviment d’asfalt i es posarà granit, s’afegirà més arbrat –una vintena de nous exemplars– i es renovarà el mobiliari urbà. Es recuperarà l’element d’aigua, amb un nou brollador i una cortina, que s’il·luminarà a les nits. “Tenim un Passeig que no ens mereixem i volem treure-li el màxim potencial”, assegura l’alcaldessa, Marta Farrés. “Serà un espai més digne i més bonic”, reivindica.

Passar del plànol a la realitat suposarà 1,16 milions d’euros d’inversió i nou mesos d’actuacions sobre 2.500 metres quadrats, segons les previsions de l’Ajuntament. 273 dies per acabar una obra que té moltes preguntes per respondre:

Com es faran les obres?

La remodelació no es farà de cop. Les obres es dividiran en tres fases [vegeu mapa], totes amb un termini de tres mesos, segons les previsions del Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament.

Entre gener i abril, s’intervindrà sobre el tram nord –entre el límit del passeig Manresa i el carrer de la Rosa. El primer que es veurà és com s’aixeca l’asfalt, es col·loca el nou paviment de granit i el primer dels escocells, amb forma de ela. Així mateix, s’instal·larà la cortina d’aigua i la nova font, que encapçalarà el futur Passeig a l’alçada del Natura.

De l’abril fins al juliol, serà el torn del tram sud, que arriba fins a la plaça del Doctor Robert. Allà se situarà un segon escocell, i també es farà el canvi en el paviment. Així, a mitjans d’estiu, el Passeig tindrà una superfície uniforme de granit i espais, sempre que es compleixin les previsions.

Entre juliol i l’octubre tindrà lloc la darrera actuació que afecta tot el conjunt del Passeig. Es faran els acabats: es plantarà l’arbrat i les flors als escocells, es realitzaran les proves dels elements d’aigua i es renovarà l’asfaltat vermell per on circulen els autobusos, el transport d’última milla i les bicicletes. Per evitar alteracions de la circulació de TUS, el recanvi de l’asfalt es farà en tres nits.

Què hi haurà de nou?

El granit. En acabar les obres, el nou Passeig serà tot de granit en el seu tronc central. La pedra serà idèntica a la que hi ha actualment en els extrems –a les voreres– i similar al d’altres carrers del Centre de Sabadell, com a Sant Pere o el que es podrà veure en el futur tram de plataforma única del carrer de la Indústria.

Arbres de fulla caduca. L’aspecte del Passeig canviarà segons l’estació de l’any. S’utilitzaran tres espècies d’arbres. Els exemplars d’Acer i Koelreuteria canviaran a colors groguencs i vermellosos a la tardor. En el tram sud hi haurà set Lagerstoemia, que fan una flor de color rosa.

La font i la cortina d’aigua. Els nous elements d’aigua encapçalaran el nou Passeig des del nord. La font principal tindrà sis metres de llargada i mig d’ample i la resta de sortidors configuraran una cortina d’aigua d’uns vint metres quadrats.

Com és que ara es podran plantar arbres a peu de terra?

Les alzines del tram central del Passeig es troben dins de torretes perquè no es podien plantar a terra. El problema té a veure amb l’aparcament i l’estació soterrats: la distància entre la superfície del Passeig i la primera llosa es troba a només 1,5 metres.

Per això, s’han triat arbres amb arrels que puguin créixer en horitzontal (i no en vertical, com les alzines). Fonts municipals sostenen que els dos grans conjunts d’escocells en forma de ela seran la solució perquè l’arbrat tingui espai per desenvolupar-se amb normalitat.

Quant costarà i qui ho farà?

La reforma del Passeig suposa una inversió d’1.166.920 euros. Les obres s’han adjudicat a tres empreses: una farà la pavimentació i el conjunt d’obra civil (47% del pressupost de les obres), una altra, els elements d’aigua (44%), i una tercera, la intervenció de jardineria (9%). El cost inicial es va establir en uns 1,3 milions d’euros, i finalment serà menor.

Què no veurem canviat?

Les obres no afectaran els extrems del Passeig. És a dir, on hi ha les entrades dels establiments de comerç i restauració. Per tenir una idea clara: on avui hi ha grafit a terra, no es tocarà res.

També queda fora de l’actuació tant la plaça del Doctor Robert com el passeig Manresa, espais que es veuran afectats per les futures obres d’unificació dels aparcaments soterrats. En ambdós espais s’hi haurà de fer obres abans del 2024.

Es podrà anar a les terrasses dels bars? Podré accedir als FGC?

Es podrà accedir a l’estació dels Ferrocarrils amb normalitat per ascensor i a través de les escales mecàniques. L’accés a l’interior dels comerços i restaurants serà l’habitual. Pel que fa a les terrasses, l’afectació més important serà a la banda occidental del passeig. Els bars hauran de desplaçar algunes taules i en el cas de l’Incògnit, perdrà temporalment un 60% del seu espai exterior.

Les obres acabaran a temps?

El termini previst de les obres és de nou mesos. L’Ajuntament, però, té una inquietud vinculada a la crisi global dels transports i dels materials: l’IPC del transport ha crescut un 10,9% en un any a tot l’Estat (INE: desembre 2021), mentre que el sector de la construcció ha patit un augment del 13,5%. Segons la patronal del sector, les obres públiques s’han encarit un 30% de mitjana. 10.000 milions d’euros de més en tot l’Estat.

Què té a veure això amb el Passeig? La inflació podria representar un augment de costos per a les constructores, i pot posar en risc el termini de les obres. L’Ajuntament ja s’ha trobat que l’adjudicació d’algunes actuacions, com la construcció de la seu de Participació a la plaça Jean Piaget, han quedat desertes per aquest motiu. En els propers mesos, caldrà veure com evolucionen els preus i, si cal, revisar el cost del projecte.