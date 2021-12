Les obres del nou Passeig de la Plaça Major ja tenen data: el 17 de gener. L’Ajuntament de Sabadell iniciarà la remodelació de l’espai emblemàtic, que es transformarà amb més superfície verda, arbres i un brollador d’aigua. L’aspecte actual de l’eix central no és ni ha estat definitiu: és el resultat del perllongament dels FGC fins al nord de la ciutat (2008-2016), que va obligar a aixecar-lo.

Després d’una llarga espera per als veïns, el comerç i la restauració del Centre –i de diversos projectes frustrats– s’’iniciaran els treballs, que s’haurien de culminar a finals del 2022. “No hi ha operacions de fum a Sabadell. Projectem canvis i després els fem realitat”, ha exposat l’alcaldessa, Marta Farrés, en la trobada tradicional amb la premsa coincidint amb les festes de Nadal. “En un moment d’incertesa sanitària, econòmica i social, estem fent que les coses passin. Quan vaig arribar el 2019 teniem una ciutat amb desànim, ara està activa”, ha reivindicat.

Els canvis en superfície aniran de la mà del futur aparcament soterrat. L’Ajuntament ha desencallat la unificació dels dos pàrquings –el de Doctor Robert, obert al públic, i el del Passeig, sense construir–. El Govern municipal ha arribat a un acord amb la concessionària Saba per anul·lar el contracte vigent fins el 2029, pas previ necessari per poder unir i remodelar els pàrquings, després de dos anys de negociacions. L’operació tindrà un cost d’1,36 milions d’euros per les arques municipals, als que cal sumar els 4,8 milions invertits el 2019 en la compra de l’aparcament del Passeig, abans propietat d’FGC.

Si a tot plegat se suma el cost de l’obra, el projecte suposa desemborsar uns 10 milions d’euros. L’objectiu de l’Ajuntament és recuperar-los a través del cànon de la concessionària que gestionarà el nou aparcament. A banda, l’Ajuntament aspira a cofinançar les obres amb els fons Next Generation de la Unió Europea. Si es compleixen les previsions, les obres començarien la primavera de 2022 i caldria esperar fins a finals de 2023 per veure’l operatiu.

86 milions d’euros en actuacions

En la trobada amb els periodistes, l’alcaldessa ha parlat del futur però també ha aprofitat per fer balanç. Farrés ha assegurat que en acabar el mandat hi haurà 86 milions d’euros en execució a tota la ciutat, 37 dels quals en nous espais verds i sostenibles. Entre els projectes cabdals –pendents o en tràmit–, hi ha el Parc del Nord, el de les Aigües, i el Jardí de Campoamor.

Farrés manté la transformació de Gran Via (3,9 milions d’euros) entre les fites del mandat, seguint els acords entre el PSC i Junts per Sabadell. Ara bé, dins d’aquest àmbit falta desencallar la inversió per fer l’Escola d’Infermeria de la UAB a l’Artèxtil. L’Ajuntament segueix en negociacions amb l’Autònoma, que “s’està acabant de culminar” segons l’alcaldessa.

L’Aeroport estrena centre de formació

Farrés ha anunciat una nova inversió privada a l’Aeroport de Sabadell, que ja ha estat confirmada per part de l’Ajuntament. L’empresa de formació de controladors aeris Skyway crearà una escola en la infraestructura sabadellenca. Amb la nova incorporació hi haurà onze centres de formació del sector aeronàutic amb més d’un miler d’alumnes. “És un orgull per a la ciutat”, ha assegurat l’alcaldessa sobre la que serà la primera escola de Catalunya d’aquest tipus. Es formaran dues promocions anuals en el nou espai, que ja s’ha habilitat.

La nova iniciativa empresarial està vinculada al desenvolupament del Hub Aeronàutic de Sabadell, creat el passat estiu per part de l’Ajuntament, el Consorci de la Zona Franca, Aena i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

