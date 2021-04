Sabadell vol 570 milions d'euros per fer 19 projectes amb els fons europeus Next Generation

El Govern de Sabadell ha presentat aquest migdia al Teatre Principal el seu pla per transformar la ciutat amb els fons europeus Next Generation EU. El Castell de Can Feu, el Ripoll i el la zona sud són alguns dels 19 projectes que el consistori vol impulsar i pels quals demanarà 570 milions d'euros a Europa. Seguint els paràmetres de la convocatòria, la proposta del consistori se centra en tres àmbits, com són la cohesió social i territorial, la transició ecològica i la transformació digital; tots ells enfocats des d'una perspectiva que garanteixi la igualtat de gènere.

L'alcaldessa, Marta Farrés, ha remarcat que aquests fons són una "enorme oportunitat no només en termes econòmics sinó per pensar, planificar i definir". "Hem fet el més difícil", ha dit Farrés, que a parer seu és definir i d'aquesta manera s'ha pensat com serà la ciutat de Sabadell dels propers 20 anys. De fet, la batllessa ha qualificat aquesta oportunitat de tercera gran transformació de Sabadell després de les viscudes en les etapes d'Antoni Farrés pel que fa al desenvolupament de la ciutat i de Manuel Bustos especialment pel que fa a serveis.

La cap de l'executiu ha remarcat que arribin més o menys diners els projectes es faran, amb la diferència que si arriben aquests fons es podran fer amb molt menys temps ja que el que se subvencioni en aquesta convocatòria hauria d'estar enllestit el 2026. De moment ara l'Ajuntament ja té definits els projectes i esperarà que previsiblement a l'estiu la Unió Europea obri la presentació de propostes per presentar formalment els projectes.

Més de 100 milions d'euros en projectes urbanístics

Els projectes del paquet de cohesió territorial són la transformació del Castell de Can Feu en un centre de formació en activitats mediambientals (10 milions d'euros); instal·lar les escoles de flequeria i restauració a la fàbrica Sallarès Deu (7 milions d'euros); crear un hub d'innovació aeronàutica a l'aeroport; transformar urbanísticament el sud de la ciutat amb millors accessos (32,9 milions d'euros) i, també, el foment de l'àmbit Gran Via - riu Ripoll obrint-lo a nous usos (73,3 milions d'euros) i a prop del qual hi hauria el nou Campus de Ciències de la Vida i de la Salut.

Millora energètica

Pel que fa a transició ecològica, el consistori proposa rehabilitar 11.000 habitatges amb una inversió de 190 milions d'euros per adaptar-los a millorar l'eficiència energètica. Alhora, les actuacions en aquest sentit també tindrien efecte en els edificis de Cal Marcet, el centre d'empreses industrials de Can Roqueta i Fira Sabadell. També hi ha projectes per renovar la flota d'autobusos (17 milions d'euros), convertir les depuradores en espais biòtop generadors de recursos, fer nous eixos per a bicicletes, itineraris a peu i construir una desena de punts de recàrrega de vehicles elèctrics.

Aposta per la digitalització

En l'àmbit de transformació digital es preveu instal·lar fibra òptica al polígon del Ripoll, fer un pla de xoc contra la bretxa digital, un centre de formació per a la transició digital i transformar digitalment el consistori. Aquest bloc té una partida que en conjunt suma 9,2 milions d'euros.

Les propostes compten amb l'impuls de l'Ajuntament però són una aposta per la col·laboració publicoprivada. "Anem de la mà del privat", ha dit Marta Farrés davant una àmplia representació dels diferents sectors de la ciutat. El paper de la corporació municipal és diferent segons el projecte, i en les propostes participen el Taulí, la UAB, l'ESDi, TUS, la UPC, el Gremi de Fabricants, la Cambra de Comerç, el Gremi de Flequers, Aigües Sabadell, el CN Sabadell, l'Associació d'Empresaris i Propietaris de Can Roqueta, Aena, la fundació Miquel Agustí, el consorci Besòs Tordera, VIMUSA, CIESC i Pimec. Tanmateix, l'alcaldessa ha reconegut la feina feta i aportada tant per l'oposició, el govern anterior, la ciutadania, empreses i els mitjans de comunicació per inspirar i definir les necessitats de la ciutat. Quan es materialitzin els projectes, ha dit, la voluntat és que tothom s'hi senti reconegut.

Els fons europeus Next Generation EU són el pla més ambiciós de la història de l'organització. En conjunt està dotat amb 750.000 milions d'euros, dels quals 140.000 milions pertoquen a Espanya. Seguint criteris demogràfics, a Sabadell li correspondrien 640,5 milions d'euros. La presentació del govern local s'ha fet l'endemà -i al mateix lloc- on el Consell Comarcal va presentar els projectes d'àmbit vallesà.

