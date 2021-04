La col·laboració público-privada, clau per fer realitat els fons europeus de recuperació de la Covid-19

La col·laboració público-privada serà imprescindible perquè es puguin fer realitat els projectes que opten als fons europeus Next Generation EU de recuperació del coronavirus. És la principal conclusió del Fòrum Next Generation que ha organitzat aquest dijous al matí el Consell Comarcal del Vallès Occidental amb els ponents al Teatre Principal de Sabadell i gairebé 200 persones connectades a través d'Internet via Zoom. El fòrum ha comptat amb la presentació de diferents projectes per part d'administracions i empreses privades que volen optar a rebre una part dels 140.000 milions d'euros dels 7.500 milions d'euros que formen els Next Generation.

Els diferents ponents han coïncidit en què dels fons que demanaran els projectes aproximadament tindran concedit un 20 o 30% del total, de manera que serà bàsic comptar amb alters fonts de finançament, siguin públiques o privades, per fer-los realitat. Rebin o no fons europeus, la intenció dels promotors de les iniciatives és que tirin endavant sigui com sigui, encara que l'aportació europea permetria accelerar-los i realitzar-los més ràpidament.

L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha explicat el projecte per rehabilitar el castell de Can Feu i convertir-lo en un centre de formació en activitats mediambientals que doni feina a persones aturades o amb dificultats per accedir al món laboral. Farrés ha definit aquesta proposta com un "projecte de cohesió social que té el repte de no deixar ningú enrere". El consistori demanarà uns 10 milions d'euros a la convocatòria dels Next Generation EU. Precisament, com ha indicat l'alcaldessa, Sabadell té més projectes per optar a aquests fons però es donaran a conèixer demà divendres, 9 d'abril.

Per la seva part, amb aquests fons europeus Terrassa vol convertir-se en el referent continental de l'audiovisual, convertint el Parc Audiovisual en el Hub Audiovisual de Catalunya. "El Parc Audiovisual està en plena ocupació i necessita créixer en espais, sobretot per respondre a noves plastaformes", ha assenyalat el batlle terrassenc, Jordi Ballart. D'entrada la iniciativa vol optar a 30 milions d'euros europeus, tot i que forma part d'un projecte que arriba a 300 milions d'euros.

Altres projectes que s'han presentat al fòrum tenen a veure amb la descarbonització de les indústries mitjançant l'ús de biomassa, en una iniciativa del Clúster de Bioenergia de Catalunya. La CECOT ha presentat Vallès Solar, un projecte que pretén ajudar les empreses a fer la transició energètica a un model més sostenible instal·lant 1 milió de metres quadrats a cobertes de 2.500 en cobertes d'empreses vallesanes. Banc Sabadell, Suez, la Cambra de Comerç de Terrassa, el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental, Eurecat, Pimec i la sabadellenca Dobert Textile Group també han participat al fòrum.

El secretari general d'Indústria i Pime del Ministeri d'Indústria, Raúl Blanco, ha participat telemàticament a la trobada i ha destacat la rellevància d'aquesta convocatòria indicant que en 25 anys (1985 - 2010), Espanya va rebre 85 milions d'euros de transferències directes, mentre que només de 2021 a 2023 seran 70 milions d'euros.

