MAPA: On es faran obres a la Gran Via el 2022?

La reforma de la Gran Via i el balcó del Ripoll passarà del paper als fets el 2022. Si més no, així ho preveu l’Ajuntament de Sabadell. El Govern municipal adjudicarà 1,5 milions d’euros en les primeres obres l’any vinent, el 40% de la inversió per remodelar el conjunt de l’eix viari –3,9 milions d’euros–. S’han seleccionat nou actuacions repartides en el conjunt del traçat i que afecten des de Ca n’Oriac fins a l’Eixample, passant pel Centre i Covadonga.

L’Àrea de Cohesió Territorial i Desenvolupament Urbà ja ha definit els projectes de reforma i està a l’espera per treure’ls a licitació i adjudicació. Si el calendari es compleix, les primeres màquines actuaran sobre la Gran Via d’aquí a un any, el novembre del 2022. “És la transformació urbana més important des de l’Eix Macià, perquè fa de Sabadell una ciutat més verda, menys contaminada. Més moderna”, defensa el portaveu de Junts i responsable polític del programa Gran Via-Ripoll, Lluís Matas. S’inspira en la transformació Pittsburgh, als Estats Units, que els anys vuitanta va renovar la fesomia de la ciutat i el seu model econòmic en un context de crisi industrial.

El projecte forma part dels acords entre el Govern sabadellenc i Junts, que s’encarrega de les actuacions des d’una oficina municipal específica. El concepte inicial es va presentar el 2020 i des d’aleshores s’han redactat els projectes i iniciat els tràmits per fer les actuacions. Hi ha feina pendent a adjudicar i executar les obres.

Els canvis, per trams

L’objectiu és guanyar zones verdes, espai per als vianants i carrils bici sense tocar el tronc central de la Gran Via. Ara bé, cadascuna de les nou obres té les seves particularitats [vegeu el mapa amb la descripció de les actuacions]. Entre els canvis més destacables, hi ha l’eliminació de places d’aparcament i la creació d’una gran zona pacificada entre el Centre i Covadonga al voltant de la plaça de Clara Campoamor –abans Antoni Llonch–. La plaça d’Espanya també s’integrarà amb els carrers contigus fins a l’avinguda de Matadepera amb recorreguts per a vianants més amples i un carril bici segregat.

Consulta el mapa interactiu elaborat pel D.S. amb el detall de les actuacions. Faci clic per saber-ne més

A prop del Parc Taulí i de la cruïlla entre els carrers de Sant Pau i de Buxeda se suprimiran els passos soterrats. Hi haurà semàfors i remodelacions per integrar les dues bandes de la Gran Via. Pel que fa al balcó del Ripoll, es prioritzarà la reforma de l’entorn del Tanatori, situat a la ronda d’Orient. S’hi reduirà el trànsit i l’aparcament i s’hi introduirà nou arbrat i mobiliari urbà.

Com es finançarà la reforma de la Gran Via? A hores d’ara, està previst pagar-ho amb fons propis. Els pressupostos del 2022 han afegit una nova partida: la despesa per a les obres augmenta 488.000 euros fins a arribar a 3,9 milions d’euros. El Govern municipal vol cofinançar les actuacions amb fons Next Generation: l’Ajuntament ha demanat 2,9 milions d’euros al Ministeri de Transports, que ha d’atorgar les subvencions europees. La resolució arribarà les properes setmanes i –si es concedís l’ajut– es cobraria a partir del proper febrer.

El trànsit de la Gran Via, a estudi

La reforma de la Gran Via i l’àmbit del Ripoll deixa una gran pregunta sobre la taula: què es pot fer (i què no) al tronc central, per on passen la majoria de vehicles? L’Ajuntament l’exclou de la remodelació, conscient que falta connectar Sabadell per la Ronda Nord i desviar el trànsit de Castellar del Vallès.

Així i tot, s’ha encarregat un estudi a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) per analitzar el trànsit de la Gran Via. Segons fonts de l’Àrea de Cohesió Territorial, cal conèixer el volum de trànsit, la procedència i el recorregut dels vehicles abans “d’actuar i poder dur a terme la segona fase i definitiva per pacificar la Gran Via”.

