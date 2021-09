Sabadell incorpora la Gran Via i el pàrquing del Passeig entre els projectes finançats per la UE

[Albert Acín / Aleix Pujadas]

20 milions d'euros per a nous projectes Next Generation, finançats per la Unió Europea (UE). L'Ajuntament de Sabadell vol aprofitar els fons de recuperació per fer actuacions en l'espai públic, alguns dels quals considerats cabdals aquest mandat com la reforma de la Gran Via i la posada en marxa del nou pàrquing del Passeig de la Plaça Major. L'executiu ha concretat aquest dilluns part de les obres i projectes pagats amb fons europeus i que va presentar l'abril passat (570 milions d'euros).

"Són projectes pensats per al transport i per a la mobilitat", ha destacat l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, que ha detallat que hi haurà set actuacions principals vinculades a la ciutat. L'alcaldessa ha destacat la complexitat d'obtenir els fons europeus, en dues direccions: el finançament de l'Ajuntament i els terminis d'obres. En aquest sentit, ha explicat que l'Ajuntament haurà d'aportar el 20% del pressupost de totes les actuacions. Així mateix, l'alcaldessa ha explicat que els projectes han d'estar licitats i executats abans del desembre del 2024.

Sabadell presentarà les actuacions previstes al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana abans d'acabar el mes, quan es compleix el termini de la primera convocatòria per obtenir fons europeus. Totes elles estan previstes abans del 2024. En paral·lel, l'executiu assegura que ja està treballant en un segon paquet d'actuacions que es finançaria també amb fons europeus. Aquests són els projectes previstos per l'Ajuntament de Sabadell i que aspiren a accedir a la subvenció europea.

Pàrquing del Passeig

El projecte de nou pàrquing del Passeig de la plaça Major –que juntarà els aparcaments de la plaça Doctor Robert i el de sobre l'estació d'FGC– s'incopora també en el llistat d'actuacions previstes amb els fons europeus. Tot i que la intenció inicial de l'Ajuntament de Sabbadell és que una nova concessionària assumeixi la construcció i gestió directa del nou pàrquing, ara la intenció és avançar el cost de les obres (5,4 milions d'euros) i que després aquesta despesa sigui sufragada –a terminis– pel nou operador. "Seria una inversió molt important per a la ciutat, ho tenim molt treballat i serà clau per transformar la mobilitat del Centre de Sabadell", ha insistit l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés.

El nou aparcament tindrà prop de 500 places. 440 per cotxes i 54 per motos. Hi haurà 14 places per a persones amb mobilitat reduïda i un mínim d'11 punts de recàrrega de vehicles elèctrics. També tindrà un aparcament segur per a bicicletes, al voltant d'una cinquantena, i serà similar al que ja hi ha a l'aparcament d'FGC de l'avinguda de Josep Tarradellas.

Reforma de l'eix Gran Via

El paquet d'inversions previst per pacificar de forma progressiva la Gran Via de Sabadell –uns 3 milions d'euros– també aspiren a finançar-se amb fons de la Unió Europea.

Aquí també s'hi inclou la reurbanització dels itineraris de vianants del carrer d'alcalde Ribé, al nord, i del carrer d'Antoni Forrellat entre la plaça d'Espanya i la carretera de Prats de Lluçanès, amb la inclusió d'un carril bici.

Estudi d'una Zona de Baixes Emissions

El pressupost és de 2,2 milions d'euros que es destinaria a estudiar i executar el projecte. En primer lloc, serviria per contractar els aspectes de consultoria i enginyeria per veure quines opcions hi hauria per aplicar a Sabadell.

La inversió també contempla els aspectes de senyalització estàtica i dinàmica en temps real; adquisió d'equips i sistemes per al control d'accessos, circulació i regulació d'estacionament així com sensors per al seguiment de la qualitat de l'aire.

Farrés reivindica que "parlar d'això no és parlar només de Sabadell, ha de tenir una dimensió que vagi més enllà de la ciutat". Hauria d'estar implementada abans del 2023, tot i que cal definir amb quin detall.

Noves zones per a vianants i camins escolars

El consistori vol renovar els carrers de Goya, el Caucas, Calvet d'Estrella -per unir les places de Montserrat Roig i del Mestre Planas, la plaça de la Fuensanta i el passatge de Jean Piaget.

A part, es preveuen actuacions com arranjar la plataforma sobre la ronda d'Oest a Can Llong, d'accessibilitat a Can Rull, elements de reducció de la velocitat i accions per reduir trànsit a entorns escolars. El pressupost és de 3,4 milions d'euros.

Carrils bici

D'una banda es vol posar fi a una demanda històrica que és unir els barris del Poblenou i Torre-romeu amb un carril bici.

També es contempla un altre carril que uniria Sant Pau de Riu-sec i els entorns de l'aeroport amb el camí d'accés a la UAB pel pas que hi ha sota la C-58. Donaria continuïtat al futur carril que es construirà també en l'àmbit del Portal Sud i permetrà connectar l'interior de la ciutat amb Riu-sec, Badia i la UAB.

En conjunt, els dos projectes estan pressupostats en 988.000 euros.

Camins escolars i espais per a vianants

Hi ha un conjunt de projectes per destinar 3,4 milions d'euros a fer camins escolars i espais per a vianants. S'hi inclouen els camins escolars de les escoles la Trama, Amadeu Vives i Joan Montllor.

Adaptació de les cotxeres de TUS

L'Ajuntament sol·licita 3,2 milions d'euros per adaptar les cotxeres de Transports Urbans Sabadell (TUS) als autobusos elèctrics. Alhora, es vol renovar el sistema d'informació a l'usuari, renovar els panells informatius de 50 parades i els sistemes de web i app per afavorir l'ús dels usuaris.

